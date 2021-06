Une nouvelle série d’assouplissements sont programmés, parallèlement à une campagne visant à convaincre les récalcitrants de se faire vacciner.

L’été belge s’annonce plus apaisé

Une nouvelle série d’assouplissements sont programmés, parallèlement à une campagne visant à convaincre les récalcitrants de se faire vacciner.

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles)- Le Comité de concertation prévu ce vendredi a été reporté d’une semaine. La décision prise par les autorités belges de sursoir ainsi aux nouvelles annonces sanitaires n’a pas suscité de réelles réactions, même si la redéfinition des contacts sociaux pour les mois de juillet et août devra un peu attendre. Les déconfinements successifs (Horeca, culture, voyages, etc.) semblent avoir calmé partiellement le jeu.

Une série de mesures viennent toutefois d’être actées. La plus marquante : les Belges qui ont été vaccinés contre le covid (une ou deux doses), disposent d’un test PCR négatif (réalisé maximum 72 heures avant le départ) ou ont déjà contracté la maladie pourront utiliser le «pass sanitaire européen» dès le 16 juin. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, précise toutefois «qu’un cadre juridique pour le système est encore à l’étude». Le «pass» sera disponible via le site public masanté.be ou sur les portails des mutuelles, via un call center ou encore une application smartphone (CovidSafe) dès la semaine prochaine.

Quant aux entrées dans le pays, elles seront contrôlées grâce à une autre application (CovidScan), aux frontières mais aussi dans les hôtels où les professionnels du tourisme seront invités à s’en servir. On sait aussi que la Belgique n’acceptera pas les tests antigéniques comme sésames pour pénétrer sur son territoire. Des certificats attestant de l’administration d’une dose ou de deux doses de vaccin seront également mis à disposition des Belges qui voyagent.

Objectif: l'immunité collective

Cette dernière disposition s’avère d’autant plus nécessaire que la stratégie de vaccination promet de varier selon les régions du pays. Ce jeudi 10 juin ainsi, la Wallonie et Bruxelles ont décidé de continuer à administrer le vaccin unidose Johnson & Johnson (J&J) seulement aux plus de 41 ans sur base volontaire, restant fidèles à la politique menée jusqu’à présent. Bruxelles conservera toutefois ce cap tant que l’approvisionnement en J&J, marginal en ce moment, n’augmentera pas. La Flandre, au contraire, va permettre aux classes d’âge inférieures de le recevoir tout en informant les demandeurs des éventuels risques d’effets secondaires encourus (thromboses).

La Belgique et ses Régions gardent bien sûr pour objectif d’atteindre l’immunité collective. Dans ce contexte, une nouvelle enquête interuniversitaire (UGent, UCLouvain et ULB) devrait les aider à mieux comprendre les motivations des récalcitrants à la vaccination. Les dernières invitations sont en effet envoyées en ce moment et, devant le nombre de refus, il devient clair qu'il va falloir se compter pour faire en sorte que l’ensemble de la population soit suffisamment résistante au virus cet hiver.

«Le but de cette enquête est de décortiquer les raisons d’éventuelles réticences que certaines personnes pourraient encore avoir», explique dans les colonnes du Soir Vincent Yzerbyt. Le professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain pense «qu’une grande partie» des personnes qui hésitent à se faire vacciner seront disposées à le faire «si elles se sentent entendues». «Il y a un vrai enjeu à répondre aux questions que les gens se posent encore, qui peuvent aussi dépendre de convictions religieuses ou philosophiques.» Une précédente étude interuniversitaire a montré que l’hésitation vaccinale a tendance à se tasser au fil du temps dans 3 cas sur 4.

A ce stade, il n’est toujours pas question pour les autorités d’imposer une vaccination obligatoire, bien que cette mesure gagne progressivement en adhésion dans la population selon un récent sondage.

