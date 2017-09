(AFP) - La Corée du Nord ne «demande qu'une chose, la guerre», a accusé Washington lundi, plaidant avec ses alliés pour des sanctions de l'ONU «les plus fortes possibles» après le 6e essai nucléaire de Pyongyang, mais la Chine et la Russie ont manifesté leurs réticences.

"Trop, c'est trop"

«Trop c'est trop» et «seules les mesures les plus fortes possibles nous permettront de résoudre ce problème par la diplomatie», a déclaré l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Nikki Haley, lors d'une session du Conseil de sécurité convoquée en urgence, appelant à «cesser les demi-mesures».

Ce nouveau train de sanctions présenté par Washington, le 8e, sera négocié dans les prochains jours avant une mise au vote du Conseil de sécurité le 11 septembre, a-t-elle indiqué.

Les dernières résolutions sanctionnant Pyongyang, comme à chaque fois plus sévères que les précédentes, avaient été adoptées à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité.

Pékin prône le dialogue

Pour la Chine, la crise «doit être résolue de manière pacifique», a déclaré lundi son ambassadeur à l'ONU, Liu Jieyi. «Grâce au dialogue, nous pouvons aboutir à une dénucléarisation de la péninsule coréenne», a-t-il assuré, prévenant que Pékin «ne permettra jamais le chaos et la guerre dans la péninsule» coréenne.

Liu Jieyi a demandé l'adoption du plan russo-chinois prévoyant le gel des tests atomiques et de missiles nord-coréens en échange d'une suspension des exercices militaires conjoints des armées américaine et sud-coréenne.

Une proposition que l'ambassadrice américaine a jugée «insultante»: «Quand un régime voyou braque sur vous une arme atomique et un (missile intercontinental) ICBM, on ne peut pas baisser la garde. Nous ne le ferons certainement pas», a-t-elle lancé.

Trois fois plus puissante qu'à Hiroshima

La bombe à hydrogène que Pyongyang a fait exploser dimanche avait une puissance estimée à 50 kilotonnes, soit cinq fois plus que le précédent test nord-coréen, et plus de trois fois plus que la bombe américaine lâchée sur Hiroshima en 1945, selon des responsables sud-coréens.