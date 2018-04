Soixante ans qu’il dresse fièrement ses neuf boules à l’assaut du ciel tourmenté de Bruxelles. Vestige de l’Exposition universelle de 1958 (l’Expo 58 pour les intimes), il est devenu le symbole de la capitale belge, rejoignant la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, Big Ben ou le Corcovado dans le cercle très fermé des monuments cultes qui personnifient une cité.

International 5 min.

Construit en 1958, l'Atomium, symbole de Bruxelles, fête ses 60 ans

Soixante ans qu’il dresse fièrement ses neuf boules à l’assaut du ciel tourmenté de Bruxelles. Vestige de l’Exposition universelle de 1958 (l’Expo 58 pour les intimes), il est devenu le symbole de la capitale belge, rejoignant la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, Big Ben ou le Corcovado dans le cercle très fermé des monuments cultes qui personnifient une cité.

Par Yves Kengen,

Cet édifice étrange, unique au monde, constitué de neuf boules métalliques reliées par des barres creuses et s’élevant à 102 mètres de hauteur symbolisait, en 1958, l’essor de la science et la marche vers la modernité. Il représente un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois, composé de neuf atomes. Imaginé par l’ingénieur André Waterkeyn et érigé par les architectes André et Jean Polak pour l’Exposition universelle de 1958, sa construction fut une prouesse technique.

Sur les neuf sphères, cinq sont accessibles au public, chacune comportant deux étages principaux et un plancher inférieur réservé au service. Le tube central contient l’ascenseur le plus rapide de l’époque (5 mètres/seconde) installé par la succursale belge de la firme suisse Schlieren. Il permet à 22 personnes d’accéder au sommet en 23 secondes. Les escalators installés dans les tubes obliques impressionnent par leur longueur. Le plus grand s’étire sur 35 mètres et était, à l’époque, le plus long d’Europe.



Chaque boule était recouverte à l’origine d’environ 720 triangles d’aluminium. Une partie de ces tuiles fut mise en vente en guise de souvenir. L’alu d’origine a été remplacé, pour chaque sphère, par 48 grands triangles en acier inoxydable. Photo: Christophe Licoppe

Au départ, l’édifice était appelé à disparaître à l’issue de l’exposition. Mais rapidement, il s’est imposé comme un repère majeur dans le paysage bruxellois et son existence s’est prolongée d’année en année jusqu’à ce qu’il ne soit plus question de le démanteler. Le revêtement original des sphères, en aluminium, s’est terni avec le temps. Une rénovation en profondeur de l’Atomium fut entreprise en 2004, et la couverture fut remplacée par une nouvelle, plus résistante. Chaque boule était recouverte à l’origine d’environ 720 triangles d’aluminium. Une partie de ces tuiles fut mise en vente en guise de souvenir. L’alu d’origine a été remplacé, pour chaque sphère, par 48 grands triangles en acier inoxydable.

Un pavillon résolument moderniste

L’exposition universelle de 1958, qui a attiré 42 millions de visiteurs, rassemblait 43 pays disposant chacun de son pavillon. Constitué de deux parallélépipèdes rectangles placés en «L», le pavillon du Luxembourg fut dessiné par les architectes René Mailliet et Pierre Reuter. L’édifice, entièrement vitré et résolument moderniste, bordait l’allée principale opportunément baptisée Avenue du Bénélux, celle menant de l’Atomium au Parc du Stuyvenberg et le long de laquelle circulait un télésiège permettant de visiter le site sans se fatiguer.

Les historiens aiment à rappeler que l’Expo 58 voulait célébrer la paix revenue, la prospérité retrouvée des Trente Glorieuses et du «baby boom». La Belgique se voyait belle et riche, grande et fière, notamment grâce à son héritage colonial. Deux ans avant la décolonisation du Congo, les organisateurs avaient trouvé intéressant de reconstituer, au pied de l’Atomium, un village congolais, peuplé d’authentiques Africains amenés sur place pour l’occasion.

Ce «zoo humain», qui ne heurta personne au départ, vit naître une polémique lorsqu’après quelques semaines, certains visiteurs se dirent choqués de voir que l’on jetait des cacahuètes et des bananes aux familles indigènes qui y vivaient. L’Expo 58, c’était cela aussi: un bonheur béat qui ne s’embarrassait pas de cas de conscience. Autres temps, autres mœurs…

Un géant éternellement moderne

Pour célébrer ses noces de diamant avec Bruxelles, l’Atomium met les petits plats dans les grands. Pas moins de trois nouvelles expositions et une bière spécialement brassée pour l’occasion, la Flo58, sont appelées à marquer cet anniversaire de leur empreinte. Les célébrations se sont ouvertes les 23, 24 et 25 mars dernier en un grand week-end festif, et se poursuivront tout au long de l’année avec un large programme d'animations.

Il faut se souvenir qu’à l’aube des Golden Sixties, l’Expo 58 fut la première manifestation internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Célébrant la paix retrouvée, l’humanisme et la modernité, l’Expo 58 appartient depuis lors à la mémoire collective des Belges. C’est cette mémoire, le souvenir de ce moment qui a su fédérer le pays en un élan commun au-delà de ses divisions habituelles, que le jubilé du 60e anniversaire entend ranimer. Notamment grâce à trois expositions rassemblées sous le dénominateur commun de Galaxy 58, installées dans l’Atomium et le Musée ADAM (Art & Design Atomium Museum) tout proche et qui persisteront jusqu’en 2019.

La première, intitulée «People of 58», présente dans l’Atomium de nombreuses photos et vidéos d’époque, inédites pour la plupart, ainsi qu’une évocation du cultissime uniforme des fameuses «Fair Hostesses» – inspiré de celui des «Air Hostesses» de la Sabena. De quoi aiguillonner la nostalgie des plus âgés mais aussi, d’étonner les plus jeunes amenés à découvrir ce que fut l’univers de la jeunesse de leurs parents ou grands-parents.

Ensuite, Graphic 58, au Musée ADAM, revient sur l’un des aspects les plus marquants de l’Expo 58: son univers graphique particulièrement innovant, qui a marqué les esprits et influencé toute une génération de dessinateurs et de designers. On redécouvrira avec plaisir l’essentiel du design de l’époque avec ses formes, couleurs et textures si particulières. Réalisée en collaboration avec le musée de la Mode et de la Dentelle de Bruxelles, cette exposition illustre comment, à la veille des Swinging Sixties, dans un monde en pleine mutation où se confrontent l’ancien et le moderne, les visiteurs endimanchés se sont baladés à l’Expo 58.

Enfin, une exposition ludique en extérieur, entre l’Atomium et le Palais 5, verra l’Atomium et l’Expo Schtroumpfs s’associer pour faire la fête ensemble. Les petits gnomes bleus seront accueillis en voisins, puisqu’une importante exposition leur sera consacrée simultanément dans l’un des Palais du Heysel, à deux cents mètres à peine de l’Atomium.

Une bande dessinée officielle

Une bande dessinée officielle pour les 60 ans? C’est une évidence en Belgique, royaume ultime du 9e art. Sous le titre de «Sourire 58», l’historien Patrick Weber et le dessinateur Baudouin Deville signent un thriller géopolitique au cœur de l’Exposition Universelle.

Deville est passionné par la reconstruction des ambiances typiques de la vie bruxelloise, et son comparse maîtrise parfaitement le contexte historique dans lequel se déroule cette fiction. Les créateurs feront l’objet d’une exposition-hommage, en extérieur, entre l’Atomium et le Palais 5 – ce grand bâtiment vestige de l’Exposition universelle de 1935.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.