Par Sophie Wiessler

La ville de Metz voit les choses en grand pour la période estivale qui s'annonce. Et cela commence dès ce vendredi soir, avec un mapping vidéo projeté sur la cathédrale Saint Etienne qui promet un grand spectacle. Intitulé "Lux Animae", ce travail de longue haleine a été mené de bout en bout par un homme: Yann Nguema, du groupe de musique EZ3kiel.



C'est quoi un "mapping vidéo"?



Cela fait à peu près trois ans que Yann s'est lancé dans le "mapping vidéo", en parallèle de son travail avec son groupe de musique, où il gère la partie visuelle. Si ce terme ne vous parle pas, on peut vous l'expliquer en quelques mots. Il s'agit d'une technologie multimédia qui permet de projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer des images de grande taille sur des structures en relief, comme des monuments.

Il a déjà réalisé trois mapping dont un pour la majestueuse fête des lumières de Lyon de l'année dernière. Dans cette séquence de 10 minutes, c'est toute la cathédrale Saint Jean de Lyon qui s'anime:





Le réel se mêle alors au travail virtuel. «On ne sait plus ce qui est en mouvement ou non, ce qui est vrai ou ajouté virtuellement: l'oeil se perd», explique Yann Nguema. Pour Metz, il a imaginé un spectacle à la fois «contemporain et innovant», en répondant à un appel à projet lancé par la ville il y a trois ans.



L'idée ici est d'associer la cathédrale et son architecture à des formes géométriques, du mouvement, de la lumière, des lasers, de la musique... «C'est un vrai poème visuel qui est projeté, une succession de tableaux uniques», souligne le créateur.

Les lignes, les courbes, les volumes des 25.000 pierres de la façade de la cathédrale ont été dessinés au plus proche pour permettre aux projections de se fondre au mieux avec le réel. Un travail qu'il a mis trois mois et demi à accomplir.



«Réaliser ce genre de mapping sur une cathédrale, ce n'est jamais simple. C'est un monument majestueux, c'est très plaisant à faire. J'ai redessiné le canevas de la cathédrale de Metz en 2D puis des polygones par dessus: 25.000 au total, comme le nombre de pierres sur le monument. Tout ce travail offre un rendu très personnel, unique», détaille-t-il.

Pour vous donner une idée de ce qui vous attend vendredi soir à Metz, voici un aperçu du spectacle:

L'ensemble des animations est généré par un logiciel sur mesure développé par Yann. Au final, 14 minutes de spectacle seront proposés au public tous les jeudis, vendredis et samedis soir de cet été. Déjà visitée par plus de 650.000 personnes chaque année, la cathédrale de Metz devrait, grâce à cette animation, battre un nouveau record.

400 rendez-vous inédits

Bien que cette animation soit l'un des moments phares de la saison estivale messine, ce n'est pas le seul. Avec son thème "Constellations", la ville propose cet été «de faire le lien entre les arts numériques et le patrimoine exceptionnel qui l'entoure et vous invite à partager plus de 400 rendez-vous du 28 juin au 19 septembre prochains».





Projections de films, expositions d'art, concerts, il y aura de quoi faire cet été dans la ville lorraine!





Cathédrale Saint-Etienne / Jeudis, vendredis et samedis / 2 à 5 projections par soir



Du 30 juin au 31 juillet, dès 23h* Du 1er au 18 août, dès 22h30 Du 19 au 26 août, à 22h et 23h30 Du 27 août au 16 septembre, dès 21h30

*pas de projection le 14 juillet.

