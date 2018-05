A chaque nouvelle tuerie se pose cette question: terrorisme ou «simple» criminalité? La réponse est de plus en plus difficile.

Commentaire: Les folles conjonctions

Gaston CARRE A chaque nouvelle tuerie se pose cette question: terrorisme ou «simple» criminalité? La réponse est de plus en plus difficile.

Un acte terroriste? C'est la question qui hier matin, très vite, s'est posée à Liège, et c'est la question qui depuis des mois et des années se pose à chaque fois que coule un sang innocent.

Cette question, cependant, perd graduellement de son sens, tant ce sang est répandu, de plus en plus, à l'intersection brumeuse du terrorisme «proprement» dit et de la «pure» crapulerie, celle-ci alimentant le terrorisme à mesure que celui-ci se nourrit de la délinquance, en cette intersection qui devient plus opaque encore quand la terreur, ou la délinquance, se complique de facteurs psycho-pathologiques.



Face à cette hybridation de la violence, entre terreur et banditisme, on peut dire que celui-ci livre au terrorisme ses effectifs, tandis que le terrorisme fournit à la délinquance son pathos, sa dramaturgie, ses modes d'action et sa rhétorique.



C'est en ceci, en ce phénomène de croisement, d'opportunisme d'un côté et de mimétisme de l'autre, qui érige de petites frappes en grands tueurs, que réside désormais le danger majeur, le plus redoutable, le plus «ingérable», en ce qu'il résulte d'une indémêlable conjonction de la folie singulière, de la folie organisée et, pour partie, de la folie tout court.