Comment les pays du Golfe profitent de la crise énergétique

Par Michael Wrase



Les Jeux asiatiques d'hiver 2029 auront lieu en Arabie saoudite. C'est ce qu'a décidé le Comité olympique asiatique début octobre. Il ne s'agit pas d'un poisson d'avril : d'ici fin 2026, la ville de Trojena, située dans une région montagneuse s'élevant jusqu'à 2.600 mètres d'altitude, non loin du golfe d'Aqaba, devrait être dotée d'un centre de sports d'hiver créé de toutes pièces, qui «jouera un rôle de pionnier en matière de durabilité», ont annoncé ces jours-ci les officiels saoudiens avec beaucoup d'assurance.

Presque personne ne doute que ce projet futuriste sera effectivement réalisé. Car l'Arabie saoudite dispose de l'argent nécessaire. Elle peut dépenser des dizaines de milliards pour produire la neige artificielle nécessaire - à partir d'eau dessalée du golfe d'Aqaba - car la vraie neige tombe très rarement dans cet Etat désertique, chaud et sec - et quand elle tombe, c'est en très petites quantités.

De moins de 25 dollars en avril 2020, le prix du pétrole est passé à plus de 100 dollars après le début de la guerre en Ukraine. Il se stabilisera probablement dans cette fourchette, et couvrira ainsi les coûts des Jeux asiatiques d'hiver dans le nord de l'Arabie saoudite.

Alliance avec les Russes

Lorsque le prix du baril de pétrole brut (soit 159 litres) est passé sous la barre des 80 dollars à la mi-septembre, l'OPEP s'est entendue avec la Russie de Poutine pour réduire la production de deux millions de barils par jour - ce qui n'a pas tardé à produire l'effet escompté : le prix du pétrole est repassé au-dessus de la barre des 95 dollars.

Le fait qu'au même moment, l'Union européenne (UE) et les États-Unis s'efforçaient de faire baisser le prix du pétrole (russe) par des accords communs n'a joué aucun rôle. Au contraire : sans sourciller, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, alias «MBS», s'est rangé aux côtés du criminel de guerre russe et a probablement mis fin, par ce geste démonstratif, à des décennies d'alliance stratégique avec les Etats-Unis.

Les Saoudiens ont sèchement rejeté les critiques occidentales sur leur action : en réalité, la crise ukrainienne révèle une fois de plus «l'hypocrisie de l'Occident lorsqu'il s'agit de la valeur de la vie humaine», a déclaré brutalement le professeur de sciences politiques saoudien Mansour Almarzoqi, en soulignant : «En Arabie saoudite, nous ne voyons aucune différence entre l'invasion de l'Irak par George Bush en 2003 et l'invasion de Poutine en Ukraine».

En Arabie saoudite, nous ne voyons aucune différence entre l'invasion de l'Irak par George Bush en 2003 et l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Professeur de sciences politiques Mansour Almarzoqi

Le même Occident qui accepte l'occupation israélienne de la Palestine s'indigne aujourd'hui de l'occupation des villes ukrainiennes, a poursuivi ce proche de MBS. Le professeur a ainsi précisé que le Proche-Orient arabe ne prendrait pas ses distances avec la Russie dans un avenir proche. D'un point de vue historique, le politologue égyptien Amro Ali a affirmé dans une interview au Spiegel que les habitants de l'Orient avaient de toute façon fait de plus mauvaises expériences avec les Américains qu'avec les Russes.

Une humiliation pour Biden

Pour Joe Biden, le changement de cap saoudien est presque une humiliation. Le président américain s'était déjà rendu en Arabie saoudite en juillet dernier. Il a tenté de convaincre MBS de changer de cap, et a lamentablement échoué. Biden s'est également vu opposer une fin de non-recevoir sur le thème des droits de l'homme. Tout sourire, MBS a démenti son implication dans le meurtre commandité de Jamal Khashoggi et a rappelé à son invité, devant les caméras, les «innombrables violations américaines des droits de l'homme au Proche-Orient».

L'échec de la visite de Biden a marqué le retour définitif sur la scène internationale du prince héritier saoudien et souverain de facto du royaume du désert. Le démembrement du corps du journaliste au consulat saoudien d'Istanbul appartient au passé. Ce qui compte, c'est la gestion de la crise énergétique mondiale, dans laquelle l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes du Golfe ne sont guère utiles.

Grâce à leur richesse, les Saoudiens ont réussi à convaincre le Comité olympique asiatique. Photo: AFP

Malgré cela, les chefs d'Etat occidentaux se rendent à nouveau presque en masse dans les capitales de la péninsule arabique pour convenir, têtes baissées, de la livraison de quantités supplémentaires de pétrole et de gaz naturel. Peu importe qu'ils se mettent ainsi à la merci d'autocrates impitoyables qui ne font pas mystère de leur amitié persistante pour Vladimir Poutine.

Le journal de centre-gauche taz a tenté de défendre le voyage du ministre allemand de l'Economie Robert Habeck au Qatar au printemps de cette année en affirmant que l'on était «arrivé à une époque de merde dans une realpolitik sordide».

On ne peut malheureusement rien changer à la répartition très injuste des combustibles fossiles, dont les nations industrielles occidentales dépendront encore pendant des décennies. Ce sont des dictatures ou des pseudo-démocraties douteuses qui contrôlent une grande partie des réserves mondiales de pétrole et de gaz. Pour se libérer de la dépendance à l'égard de la Russie, se plaignait récemment le New York Times, on n'a le choix qu'entre «la peste et le choléra»: entre des tueurs à gages présumés comme Mohammed Ben Salman et le criminel de guerre Vladimir Poutine.

Ou alors, comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen l'a récemment fait, on choisit Ilham Aliyev. Le fait que le dictateur azerbaïdjanais ait attaqué l'Arménie voisine, notamment grâce à l'augmentation des recettes issues de la vente de pétrole et de gaz naturel, n'a apparemment joué aucun rôle.

La sécurité de l'approvisionnement compte

Ce qui compte désormais, c'est la «sécurité d'approvisionnement», a déclaré von der Leyen, qui a vanté les mérites de l'Azerbaïdjan en tant que «fournisseur d'énergie fiable». La Russie de Poutine l'était aussi autrefois. Pendant plus de 30 ans.

On «s'arrangeait», et on le fait à nouveau. Les bonnes résolutions auxquelles on s'était tenu un temps dans les relations avec les dictateurs et les pseudo-démocrates sont à nouveau jetées aux orties : l'Arabie saoudite et les Emirats peuvent à nouveau acheter des armes occidentales pour leurs armées depuis septembre. La guerre au Yémen, où un cessez-le-feu informel était entré en vigueur au début de l'été, est ainsi relancée.

Les presque 400.000 victimes de la guerre dans l'extrême sud-ouest de l'Arabie ne font que rarement les gros titres en Occident. Contrairement à l'Ukraine, elles ne sont pas prises en compte. Et il est à craindre qu'il en soit toujours ainsi. Du moins jusqu'à ce que les missiles yéménites frappent à nouveau l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, mettant ainsi en péril la sécurité énergétique mondiale.

Face à ces sombres perspectives, il est en effet préférable d'investir les pétrodollars excédentaires dans des stations de sports d'hiver, même si le projet, extrêmement gourmand en énergie, doit voir le jour en bordure du désert saoudien. Il n'y aurait probablement pas de dommages humains. Contrairement à toutes les assurances données par l'Arabie saoudite, les effets sur le climat pourraient être dévastateurs, craignent les militants écologistes.

