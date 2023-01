Enquête sur les réelles ressources financières du couple le plus médiatique de la couronne britannique.

Comment Harry et Meghan financent-ils leur vie de luxe ?

(dpa) - Piscine, court de tennis, neuf chambres, home cinéma et plus d'une douzaine de salles de bains : la villa du prince Harry (38 ans) et de la duchesse Meghan (41 ans) à Montecito, en Californie, ne laisse rien à désirer. La propriété, d'une superficie de 1.350 mètres carrés et dotée d'un vaste jardin, aurait coûté, selon certaines informations, près de 15 millions de dollars américains (près de 14 millions d'euros).

Malgré cela, les Sussex, comme le couple est également appelé en Grande-Bretagne en raison de leurs titres de duc et duchesse de Sussex, ont choisi une propriété encore plus spacieuse dans la ville voisine de Santa Barbara pour tourner leur documentaire Netflix publié juste avant Noël.



Malgré leur sortie du cercle restreint de la royauté britannique, Harry et Meghan ont un style de vie somptueux. Photo: dpa

Il est possible, comme l'a spéculé avec délectation le journal britannique «Telegraph», que le couple ait ressenti le besoin de se présenter comme plus riche qu'il ne l'est. À Montecito, ils sont en effet des «comparative paupers», c'est-à-dire des pauvres en comparaison. Dans cette commune d'environ 8.000 habitants se côtoient des grands noms d'Hollywood et des milliardaires de la technologie, qui auraient bien plus d'argent que les marginaux royaux. Le «Telegraph» conclut avec une remarque complice que Montecito est si exclusif que le couple ne pourra peut-être bientôt plus se permettre d'y vivre.

Pas d'informations sûres

Le fait que les deux époux aient l'argent en ligne de mire dans leur campagne de relations publiques de ces dernières semaines est en tout cas une opinion largement répandue au Royaume-Uni. Selon un récent sondage de l'institut Yougov, plus de 40% des Britanniques considèrent que l'intérêt financier est le principal motif de la publication de l'autobiographie du prince Harry, intitulée Le Suppléant dans laquelle il révèle quelques secrets de la famille royale.

Mais combien d'argent Harry et Meghan, qui partagent leur villa avec leurs deux enfants Archie (3) et Lilibet (1) ainsi que trois chiens, ont-ils réellement ? Il n'y a pas d'informations sûres à ce sujet.

Meghan aurait également apporté une fortune de plusieurs millions dans le mariage.

Selon certaines informations, Harry aurait hérité, avec son frère le prince William (40 ans), de la majeure partie de la fortune de sa mère, la princesse Diana, après son décès. Selon le «Telegraph», celle-ci se serait élevée à 20 millions de livres (environ 22,5 millions d'euros) au moment du versement - mais devait être partagée à moitié avec William. En outre, son père Charles (74 ans) lui aurait versé une somme plus importante pour l'aider à démarrer, à l'occasion de son départ de la famille royale, ont rapporté les médias britanniques. Le flux d'argent du palais s'est toutefois tari par la suite.

Meghan aurait également apporté une fortune de plusieurs millions dans son mariage. Le magazine américain «Forbes» a estimé à deux millions de dollars américains (1,85 million d'euros) ses revenus nets issus de son travail d'actrice, notamment dans la série d'avocats «Suits».

Netflix, Spotify et autres

Mais tout cela est éclipsé par les revenus supposés du couple depuis qu'ils ont quitté le cercle restreint de la famille royale début 2020. On ne dispose pas non plus d'informations sûres à ce sujet, mais selon les rapports, le contrat avec le service de streaming Netflix, qui comprenait également la série documentaire en six parties «Harry & Meghan», s'élèverait à 100 millions de dollars américains (environ 92,4 millions d'euros).

À cela s'ajoutent d'autres contrats, comme par exemple celui avec Spotify, qui aurait rapporté 30 millions de dollars. Pour le service de streaming, le couple veut produire des podcasts avec sa société de production Archewell Audio. Une saison du podcast «Archetypes» de Meghan a déjà été publiée.

Rien que 20 millions de dollars américains auraient été versés à Harry à titre d'avance pour ses mémoires. On ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, cela ne semble pas totalement irréaliste. Selon la BBC, l'ancien président Barack Obama et sa femme Michelle auraient encaissé 60 millions de dollars pour un accord similaire.

Et le livre se vend comme des petits pains. Rien que la version anglaise de l'autobiographie s'est vendue à 1,4 million d'exemplaires dès le premier jour de sa publication mardi, ou dans le panier d'achat en ligne, comme l'a indiqué la maison d'édition Penguin Random House aux Etats-Unis. Harry a fait don de l'équivalent de 1,8 million d'euros de ses recettes.

Une autre source de revenus est la coopération de Harry avec la légende du talk-show Oprah Winfrey. Les deux ont produit ensemble pour le service de streaming Apple TV+ une série documentaire en six parties sur le thème de la santé mentale, intitulée «The Me You Can't See» («Le moi que tu ne peux pas voir»). En outre, Harry occupe depuis 2021 un poste de «Chief Impact Officer» dans l'entreprise de coaching BetterUp.

Des frais de sécurité élevés

Du côté des dépenses, le couple avait remboursé 2,4 millions de livres (2,7 millions d'euros) au Sovereign Grant, le trésor de la famille royale financé par les contribuables, pour la rénovation de leur propriété de Frogmore Cottage sur le site du château de Windsor.

Outre les dépenses liées aux employés, aux voyages, à la garde des enfants et aux véhicules, ce sont surtout les coûts liés à la sécurité de Harry et de sa famille qui devraient peser dans la balance.

En quittant le cercle restreint de la famille royale, Harry a perdu son droit à la protection policière en Grande-Bretagne. Un tribunal doit actuellement décider s'il peut en faire usage contre de l'argent. Selon un article du «Sun», il est désormais peu probable qu'il se rende à Londres pour le couronnement de son père, le roi Charles III, le 6 mai.

Mais l'ex-Royal est également tributaire de protecteurs professionnels 24 heures sur 24 aux Etats-Unis et ailleurs. «Forbes» a estimé la facture annuelle à deux ou trois millions de dollars américains. Ce montant ne devrait pas diminuer après sa confession ouverte d'avoir tué 25 combattants talibans pendant la guerre en Afghanistan.

Il semble peu probable que Harry et Meghan soient bientôt à court d'argent, compte tenu de leurs revenus élevés. Mais il n'est pas certain qu'ils puissent maintenir à long terme les flux d'argent générés en grande partie par les aperçus de leur vie privée.