Aucun autre membre de la famille royale britannique n'a été aussi magiquement lié au public que Lady Di.

25 ans après sa mort

Combat pour l'héritage de la princesse Diana

(dpa) - Lorsque le prince William (40 ans) et son frère cadet le prince Harry (37 ans) ont dévoilé il y a un peu plus d'un an un nouveau monument à la mémoire de leur mère Diana, décédée il y a 25 ans, une nette distance était visible entre les deux hommes, et pas seulement dans l'espace. Ils semblaient éviter le contact visuel et n'échanger que quelques mots. La princesse Diana est décédée le 31 août 1997, à l'âge de 36 ans, lorsque sa voiture s'est écrasée dans un tunnel parisien alors qu'elle tentait d'échapper à des paparazzis. Ses deux fils soudés pendant des années après le destin tragique de leur mère se sont éloignés. Ils se battent désormais pour son héritage.



Le prince William (à gauche) et le prince Harry lors du dévoilement de la statue de leur mère Diana qu'ils ont commandé dans le jardin immergé du palais de Kensington. Photo: dpa

Cela est apparu clairement lors d'une interview accordée au printemps à la chaîne américaine NBC par le prince Harry, qui vit désormais dans l'État de Californie. Harry a déclaré qu'il avait ressenti la présence de sa mère ces deux dernières années, plus que jamais depuis sa mort. Il a même l'impression qu'elle s'est désormais davantage tournée vers lui que William. «C'est presque comme si elle avait fait sa part avec mon frère et qu'elle m'aidait surtout maintenant», a expliqué Harry en faisant référence à sa petite famille avec ses deux enfants Archie (3 ans) et Lilibet (1 an) et en ajoutant: «Elle a un œil sur nous». Il a ajouté qu'il était certain qu'elle était fière de lui.

A la fin de cette année, Harry veut même en remettre une couche avec la publication prévue de ses mémoires, dans lesquelles il se livre sur son enfance à la cour. La mort de sa mère devrait y jouer un rôle important. Cela n'augure rien de bon pour les relations déjà perturbées avec le reste de la famille royale.

Engagement auprès des sans-abris

Le prince William s'efforce lui aussi de suivre visiblement les traces de sa mère, considérée comme la «reine des cœurs» et qui s'est tournée d'une manière toute nouvelle vers les exclus et les stigmatisés. Peu avant son 40e anniversaire cette année, William a passé une journée à Londres en tant que vendeur du magazine pour sans-abri «The Big Issue».

Le prince William lors de la vente du journal pour sans-abri "Big Issue". Photo: dpa

«Depuis que je suis arrivé ici avec ma mère, être sans-abri était un problème contre lequel je voulais lutter. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour mettre les sans-abri sur le devant de la scène et je veux faire beaucoup plus», a-t-il déclaré à propos d'une visite dans un foyer pour sans-abri avec sa mère en 1993.

Je ne peux même pas imaginer ce que cela a dû être pour elle de devoir traverser ce processus toute seule toutes ces années. Prince Harry

Mais c'est Harry qui donne le tempo: Lorsqu'il a accordé l'année dernière, avec sa femme Meghan (41 ans), une longue interview à la légende du talk-show américain Oprah Winfrey, il a même établi un lien entre le sort de sa mère et son propre éloignement de la famille royale. «Je ne peux même pas imaginer ce que cela a dû être pour elle de devoir traverser ce processus toute seule toutes ces années. Parce que c'était incroyablement dur pour nous deux, mais au moins nous étions là l'un pour l'autre», a déclaré Harry à propos de lui-même et de sa femme - tous deux avaient quitté leurs fonctions royales, il y a plus de deux ans.

La présentatrice américaine Oprah Winfrey (à droite) en interview avec le prince Harry et son épouse Meghan. Photo: Joe Pugliese/Harpo Productions/P

Mais Craig Prescott, qui enseigne le droit constitutionnel britannique à l'université de Bangor, une petite ville du Pays de Galles, et qui s'est fait un nom en tant qu'expert royal, pense que la comparaison n'est pas pertinente. Selon lui, Diana a pris son rôle au sein de la famille royale très au sérieux. «Il me semble que Diana tenait beaucoup à être un membre de la famille royale, et même un membre qui travaillait, encore avant de mourir», déclare Prescott dans un entretien avec l'agence de presse allemande. A l'origine, il était même prévu qu'elle soit couronnée reine malgré sa séparation avec Charles.

Une interview incisive

Cela n'a changé qu'après son divorce en 1996, suite à une interview accordée à la BBC l'année précédente, dans laquelle Diana s'était exprimée clairement. Elle y décrivait comment elle s'était sentie abandonnée par la famille royale, puis sabotée après la séparation, et comment sa réputation avait été délibérément ternie par l'observation permanente des médias. «Nous étions trois dans ce mariage, c'est pourquoi c'était un peu étroit», disait-elle en référence à la liaison de son mari avec Camilla Parker-Bowles. Les ponts ont été alors rompus.

William s'est montré convaincu que sa mère n'aurait pas accordé l'interview sans les tricheries.

On a spéculé que le règlement de comptes légendaire de sa mère à la télévision aurait pu encourager Harry à rechercher lui aussi la visibilité. Mais là encore, il y a une différence de taille: plus de 25 ans après l'interview de la BBC, il s'est avéré que Diana avait été victime d'une manipulation. Le reporter Martin Bashir avait présenté de faux relevés de compte qui devaient prouver que la princesse avait été espionnée par des personnes de son entourage. Diana, qui avait la réputation d'être paranoïaque et de soupçonner partout des complots contre elle, s'est sentie confortée dans ses ressentis par cette information - et a tout révélé.

William s'est montré convaincu que sa mère n'aurait pas donné l'interview sans les tricheries. Cela a «largement contribué» à la détérioration de la relation de ses parents, a-t-il déclaré après la publication du rapport final de l'enquête l'année dernière. La manière frauduleuse dont l'interview a été obtenue a eu un impact substantiel sur ce que sa mère a dit, a déclaré le deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique.

5 La princesse Diana lors de sa visite à l'hôpital de Northwick Park à Londres. Photo: dpa

Les frères sont d'accord sur un point: William et Harry n'ont jamais laissé planer le moindre doute sur le fait qu'ils considéraient que la responsabilité de la mort de leur mère n'incombait pas à son chauffeur ivre, mais aux médias qui l'avaient chahutée. Leur évaluation diffère toutefois sensiblement quant à la part de responsabilité de la famille royale.

Si l'on prend comme critère la popularité des deux princes au sein de la population britannique, William est nettement en tête de la course avec son frère pour l'héritage de la «reine de cœur». Selon l'institut de sondage Yougov, il occupe la troisième place de l'échelle de popularité après la reine et après sa femme, la duchesse Kate. Harry est loin derrière, à la 11e place.