Les bouteilles plastique de soda se trouvent en tête des déchets collectés par les activistes de l'ONG Break Free From Plastic dans les décharges de 51 pays. L'entreprise américaine occupe la plus haute marche du podium pour la troisième année consécutive.

Environnement

Coca-Cola reste le plus gros pollueur au monde

Thomas BERTHOL

Le champion de la pollution plastique s'appelle Coca-Cola. C'est la marque la plus présente sur les décharges aux quatre coins du monde. Voilà, ce qui ressort d'une étude menée par l'ONG Break Free From Plastic publiée ce lundi. Ainsi en 2020, 15.000 volontaires ont été mobilisés pour partir à la chasse aux détritus dans 55 pays différents. Sur les 300.000 déchets collectés par les activistes de l'organisation, près de 14.000 bouteilles en plastique portaient l'étiquette rouge et blanche de Coca-Cola. Ce qui en fait la marque la plus représentée parmi les déchets analysés.

Et ce n'est pas la première fois que le géant du soda se voit attribuer ce bonnet d'âne en matière d'environnement. La marque américaine occupe ainsi la plus haute marche du podium de pollueur plastique pour la troisième année consécutive dans le classement de Break Free From Plastic.

Depuis la première étude réalisée en 2018, le trio de tête reste inchangé. Après Coca-Cola, figurent les marques Nestlé (3% déchets enregistrés en 2020) et Pepsi Co (6% des déchets recensés en 2020) et le spécialiste des produits d'entretien Unilever.

Nombre de déchets recensés par l'ONG Break Free From Plastic de 2018 à 2020 Graphique : Break Free From Plastic

La question des déchets plastiques se pose également au Luxembourg. Le ministère de l'Environnement avait renoncé à instaurer une taxe plastique sur le plan national en 2021. Mais cette mesure pourrait bien refaire surface en 2022, alors que le gouvernement entend faire cesser à partir de cette date l'emballage plastique sur les fruits et légumes frais.



