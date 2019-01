«Nous sommes en train de perdre la course» face à l'accélération du changement climatique. «Nous devons faire d'énormes transformations de nos sociétés, de nos économies, de nos actes», a mis en garde jeudi le secrétaire général de l'ONU.

Climat: «Nous sommes en train de perdre la course», avertit Guterres

(AFP/AF) - «Le changement climatique court plus vite que nous, nous sommes en train de perdre la course et ce pourrait être une tragédie pour la planète», a lancé Antonio Guterres lors d'une interview diffusée en direct sur Facebook et dont nous vous proposons une traduction des premières minutes:

«L'évolution est pire que prévue» et «il est donc absolument indispensable d'inverser la tendance», a-t-il insisté, en s'adressant notamment aux quelque 3.000 responsables économiques et politiques réunis depuis le début de la semaine dans cette station des Alpes suisses. «Le changement climatique ne peut plus être ignoré. La science est claire là-dessus.»

«Les risques pour la santé existent: l'OMS estime qu'il faudra compter avec 250.000 morts supplémentaires d'être humains chaque année dès 2030 à cause du changement climatique.» Nous devons aller plus vite. L'an dernier a occasionné 300 milliards de dollars de dégâts en lien avec le changement climatique en raison de tempêtes. Le changement climatique va vite. La technologie est pourtant de notre côté. Les énergies renouvelables sont maintenant plus compétitives que les énergies fossiles. Nous n'avons toujours pas de taxes suffisantes sur les énergies fossiles, nous continuons même à les subventionner!»

Il faut que les pays prennent des engagements plus ambitieux.

«Nous devons accélérer. Si la température globale sur la planète dépasse 1,5°C, nous nous retrouverons dans une situation catastrophique! Mais pour éviter cela, nous devons faire d'énormes transformations dans nos économies, dans nos sociétés, dans nos actes. C'est à mon sens le plus grave problème auquel l'Humanité doit aujourd'hui faire face et devrait mobiliser tout le monde: gouvernements, communautés économiques, sociétés civiles, scientifiques, tout le monde! Mais je le répète, nous sommes en train de perdre la course. Nous sommes face à un danger global pour la planète»

L'accord de Paris sur le climat a été fragilisé par le retrait des Etats-Unis décidé par le président américain Donald Trump, et par la perspective d'une décision similaire du nouveau président d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro.

Mais pour le secrétaire général de l'ONU, les engagements pris à Paris étaient déjà «insuffisants». Dans le cadre de cet accord conclu en 2015, les différents pays avaient convenu de limiter la hausse des températures à moins de deux degrés par rapport aux niveaux pré-industriels.

«Il faut que les pays prennent des engagements plus ambitieux», a estimé M. Guterres, jugeant que «la volonté politique est absente», alors que le changement climatique «est le problème le plus important auquel l'humanité est confrontée». «Nous continuons à subventionner les énergies fossiles, ce qui n'a aucun sens», a-t-il notamment épinglé, appelant également à «mobiliser le secteur financier».