Baisser les émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes de 40% d'ici 2030: les pays membres peinaient à se mettre d'accord mardi. L'Allemagne fait pression sur la France.

Claude Turmes: «Merkel fait pression sur Macron»

Les ministres de l'Environnement des pays membres de l'UE étaient réunis en conseil ce mardi au Luxembourg. Après la présentation la veille du rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental sur le changement climatique), les représentants politiques doivent se mettre d'accord sur un objectif de réduction des émissions de CO2 pour les voitures et camionnettes d'ici 2030.

Or les pays membres ont du mal à se mettre d'accord. Les négociations portent sur 35 ou 40%. Le Luxembourg, par la voix de sa ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg et de Claude Turmes, secrétaire d’État au Développement durable et aux Infrastructures, refuse toute concession aux côtés d'autres pays membres comme le Danemark, la Suède ou les Pays-Bas. «Un calendrier bien clair est nécessaire», pour Carole Dieschbourg qui veut définir des objectifs dans le temps. «Au Luxembourg, c'est clair: les transports représentent 60% des émissions de CO2. Diminuer ce taux de 40% avant 2030 est un minimum. Nous voulons être prêts avant cela. Nous devons être ambitieux. Si nous discutons encore autour de ce taux, sans envisager d'autre solution, alors on n'y arrivera jamais.»

Les pays membres restaient divisés autour de la question mardi en fin d'après-midi. «Merkel fait pression sur Macron pour revoir l'objectif à la baisse», tranche Claude Turmes, député européen Les Verts. La Chancelière allemande aurait appelé le Président français plusieurs fois dans la journée. «La position de la France n'est pas claire» pour Claude Turmes. «Et certains pays d'Europe de l'Est sont encore hésitants. Les Polonais ont compris que les voitures électriques sont l'avenir de l'automobile, les Roumains l'ont compris aussi, c'est encourageant.»

«La bataille pour le climat est une bataille politique où il faut constituer une majorité, car nous faisons face au lobby automobile qui est très puissant!» a rappelé Claude Turmes. Pour lui, l'objectif est clair: passer aux transports 100% électriques d'ici 2030. Il se dit «très déçu» que le commissaire européen Maroš Šefčovič et vice-président de la Commission «soit du côté de ceux qui traînent» pour finaliser cet accord de baisse de 40%.

Claude Turmes ne semble pas inquiet quant à l'atteinte de cet objectif au Luxembourg. «C'est le pays qui a la plus grande densité de chargeurs électriques pour automobiles et 100 bus électriques».