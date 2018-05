Cinq migrants iraniens, qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne à bord d'une embarcation de fortune, ont été secourus samedi matin au large des côtes du Pas-de-Calais, a-t-on appris de sources concordantes.

Cinq migrants qui tentaient de traverser la Manche secourus

Cinq migrants iraniens, qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne à bord d'une embarcation de fortune, ont été secourus samedi matin au large des côtes du Pas-de-Calais, a-t-on appris de sources concordantes.

(AFP) – Ils ont donné eux-mêmes l'alerte au milieu de la nuit, ont été localisés puis retrouvés sains et saufs au large de Boulogne-sur-Mer par des canots de sauvetage en début de matinée, selon la préfecture.

Ils naviguaient à bord d'une embarcation pneumatique sans moteur et ont perdu leurs rames. Selon une source proche des secours, qui ont été déclenchés vers 4 heures, ils ont été repérés grâce au survol d'un avion équipé de radars, à environ quatre milles nautiques (7 km) des côtes françaises, entre Boulogne-sur-Mer et le Cap Gris-Nez, et récupérés vers 8h30.



Environ 30 km séparent le Cap Gris-Nez des côtes anglaises. La mer était calme mais la visibilité médiocre à cause de la brume.

La Police aux frontières (PAF), la gendarmerie nationale et la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) ont été mobilisées.