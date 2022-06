Deux mois après la réélection d'Emmanuel Macron, le camp du président français a perdu, ce dimanche, la majorité présidentielle. Voici cinq choses à retenir du scrutin de l'élection des 577 députés.

Législatives françaises

Cinq points à retenir du second tour

Il n'y avait pas foule dans les bureaux de vote ce dimanche. Comme le 12 juin, plus d’un électeur sur deux a boudé les urnes lors du second tour des législatives françaises. Le taux d'abstention s'est ainsi élevé à 54%. Mais que faut-il retenir de ce second tour?



Une gifle pour Macron

La coalition présidentielle Ensemble!, qui regroupe LREM, le Modem, Horizons et Agir, devra se contenter d'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Selon les projections des instituts de sondage, il lui manquerait au moins une quarantaine de députés pour atteindre les 289 sièges dont elle avait besoin pour gouverner seule. Une contre-performance inédite: il s'agit de la majorité relative la plus petite de la Ve République. S'ils sont confirmés, ces résultats posent clairement la question de la capacité d'Emmanuel Macron à pouvoir gouverner le pays et faire voter les réformes promises, notamment celle des retraites.

La Nupes, première force d'opposition

L'insoumis Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi son pari d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron et donc d'en devenir le Premier ministre. Mais il est parvenu à faire de la gauche la première force d'opposition à l'Assemblée nationale avec, selon les projections, plus de 150 sièges. Sous la bannière de la Nupes (LFI, PS, EELV et PCF), cette alliance a battu plusieurs figures de la Macronie et empêché le président d'obtenir une majorité absolue. «Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné, en moins d'un mois, faire tomber celui qui avec autant d'arrogance avait tordu le bras de tout le pays, pour être élu sans qu'on sache pour quoi faire», a affirmé M. Mélenchon.

La percée du RN

Son objectif était d'atteindre au moins les 15 députés nécessaires pour former un groupe à l'Assemblée nationale: le Rassemblement national pourrait en avoir jusqu'à six fois plus, selon les projections. Réélue haut la main dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen pourrait disposer de 80 à 95 députés, soit dix à quinze fois plus d'élus qu'actuellement. «Nous incarnerons une opposition ferme, sans connivence, responsable, respectueuse des institutions, parce que notre seule boussole, c'est l'intérêt de la France et du peuple français», a-t-elle promis.

Les ténors qui ont chuté

Symboles de la claque reçue, les défaites des chefs de file macronistes à l'Assemblée: le président Richard Ferrand, battu dans son fief du Finistère, et le patron des députés LREM, Christophe Castaner, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Au moins trois ministres, Amélie de Montchalin (Transition écologique), Brigitte Bourguignon (Santé) et Justine Benin (Mer) ont également mordu la poussière et devront quitter les rangs de l'exécutif. «Je viens de prendre acte des résultats indiquant que les électrices et les électeurs de la 6e circonscription du Finistère ont choisi d'élire députée ma concurrente», a admis M. Ferrand qui a adressé ses «félicitations» et «voeux de plein succès» à son adversaire socialiste Mélanie Thomin (Nupes) qui l'a battu de 804 voix.

Une forte abstention

Comme au premier tour, plus d'un électeur sur deux a boudé les urnes lors du second tour. L'abstention a encore progressé entre 53,5% et 54%, par rapport au premier tour. Mais elle n'a pas battu le record de 2017 (57,36%). Elle atteint néanmoins son deuxième plus haut niveau pour ce scrutin.

