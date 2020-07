Président du Conseil de l'UE depuis décembre, l'ancien Premier ministre belge a dû gérer la pandémie quelques mois plus tard. Il revient sur le sommet dédié à la relance économique des 27 qui a permis de trouver un compromis historique.

Charles Michel avoue sa «fierté» après le sommet

Diego VELAZQUEZ Président du Conseil de l'UE depuis décembre, l'ancien Premier ministre belge a dû gérer la pandémie quelques mois plus tard. Il revient sur le sommet dédié à la relance économique des 27 qui a permis de trouver un compromis historique.

(MF avec Diego Velazquez) – Le fait que l'Union européenne s'est mise d'accord la semaine passée sur un plan de relance historique de 750 milliards d'euros contre la crise du coronavirus avec un budget communautaire de 1.074 milliards d'euros sur sept ans est notamment dû au président du Conseil, Charles Michel. Dans une interview accordée au Luxemburger Wort et huit autres journaux européens, l'ancien Premier ministre belge est revenu sur ce marathon et ses suites.

Au moment de sa prise de fonction Charles Michel dit avoir été «bien conscient qu'à un moment donné de mon mandat, je devrais faire face à une crise majeure» mais avoue-t-il, au lendemain d'une âpre négociation de quatre jours qu'il ne s'attendait pas à ce que ce moment «vienne si tôt». Il reconnaît volontiers que ce sommet, durant lequel il a exhorté les dirigeants européens à l'unité - a été «un grand défi». Mais il veut qu'on en retienne surtout que le conseil a été «capable de réagir rapidement et de prendre des décisions rapides».

L'unanimité est une garantie que les petits pays ont la possibilité d'influencer une décision Charles Michel, président du Conseil européen

Interrogé sur l'unanimité nécessaire au sein du Conseil de l'UE pour valider une décision et le handicap qu'elle peut représenter, le président estime qu'effectivement «l'unanimité est un grand défi, mais c'est aussi une garantie que nous prenons en compte toutes les sensibilités». Ce n'est «pas seulement» un inconvénient à ses yeux, mais bien au contraire, «c'est aussi une garantie que les petits pays ont la possibilité d'influencer une décision».

Une enveloppe historiquement élevée

Par le biais de ce processus décisionnel, «chaque pays peut faire sienne une décision européenne» même s'il reconnaît qu'il existe aussi des arguments pour le rendre «plus flexible». La conférence sur l'avenir de l'Europe à venir, pense Charles Michel «sera un bon moment pour poser ces questions. Mon instinct me dit cependant qu'un débat sur les traités va rapidement se transformer en une sorte de nombrilisme».

A la critique du Parlement européen selon laquelle l'accord sur le plan de reconstruction n'a été obtenu que parce que des économies ont été réalisées dans des domaines importants (protection du climat, recherche ou politique étrangère), Charles Michel rétorque que «jamais auparavant dans l'histoire de l'Union européenne il n'y a eu une enveloppe financière aussi importante - nous parlons de 1,8 billions».

Le point de départ de sa réflexion est de dire qu'«en tant qu'Union européenne nous faisons des dépenses en ce moment». Et il cite les exemples concrets du programme Erasmus qui «sera doublé», les dépenses de santé qui seront «quatre fois plus élevées» et souligne que «plus de 17 milliards sont désormais consacrés à la protection du climat. En décembre, nous étions encore à zéro euro sur ce plan».

Plutôt que de répondre aux critiques émanant des Etats, le président du Conseil de l'Union européenne est d'avis que «ce qui est sur la table est une nouvelle façon de penser la relation entre l'UE et ses États membres. Nous avons décidé de nous endetter ensemble afin de lancer des investissements et des réformes communes». Dans un langage plus romantique, ajoute-t-il, «il s'agit du renouvellement de nos vœux de mariage».

Pourtant la question de l'Etat de droit fragilise ces vœux, tant il existe des interprétations fondamentalement différentes. A quoi Charles Michel répond que «le texte est très clair: en amont de l'importance de la notion d'Etat de droit, un régime de conditions est introduit pour protéger le budget et le plan de relance», explique-t-il. Dans ce contexte, précise-t-il, «la Commission proposera des mesures à prendre en cas d'infraction, qui seront adoptées par le Conseil à la majorité qualifiée».

Après quoi le Conseil européen traitera «rapidement de la question». Charles Michel se dit «très fier que, lors du récent sommet européen, nous ayons eu pour la première fois un débat de fond sur cette question». En coopération avec la chancelière allemande Angela Merkel - l'Allemagne assure actuellement la présidence de l'UE - «nous nous pencherons sur la question (de l'Etat de droit, ndlr) dans les mois à venir».

