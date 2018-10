Le chantier sur l’autoroute E411, entre Arlon et Sterpenich, suscite toujours la colère des travailleurs frontaliers. Ils sont toujours nombreux à se plaindre des embarras de circulation, surtout dans le sens Arlon-Luxembourg, et se demandent quand leur calvaire prendra fin. La «SOFICO», la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, fait le point sur les travaux.

Chantier sur l'E411: la colère des frontaliers enfle

Par Nadia Lallemant,

«Au niveau du chantier, les travaux progressent très bien car jusqu’à présent la météo a été de notre côté», souligne Eloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO. «Cependant, nous devons réaliser des réparations beaucoup plus conséquentes qu’initialement prévu au niveau des dalles de béton. Ce travail complémentaire doit être effectué pour offrir un résultat durable et de qualité. Dès lors, le timing risque d’être serré pour clôturer le chantier pour cette fin d’année.

Cela dit, nous espérons néanmoins atteindre cet objectif. Les équipes mettent tout en œuvre pour y arriver. Le week-end dernier, plus de trente hommes étaient actifs sur le chantier. Pour la suite, tout dépendra de l’arrivée des conditions hivernales. Si les travaux ne sont pas terminés à la fin de l’année, deux voies seront relâchées dans chaque sens avec une vitesse limitée vers le Luxembourg».



Selon la SOFICO, d’un point de vue mobilité vers Bruxelles, l’ajout de la seconde voie semble avoir porté ses fruits puisque le trajet dans cette direction aux heures de pointe semble mieux se dérouler.

En ce qui concerne la prolongation de la bande de covoiturage sur le sol grand-ducal, la société wallonne précise qu’un accord de principe a été conclu entre le ministre wallon de la mobilité et le ministre luxembourgeois des transports lors d’une rencontre qui s’est tenue à Namur.

«Ce projet pilote, prévu sur la E411 en direction de Luxembourg, mais aussi sur le tronçon vers Bruxelles, pour éviter les embouteillages, fera l’objet d’une évaluation, après sa mise en place, afin de l’étendre éventuellement à d’autres autoroutes», précise le cabinet du ministre wallon de la mobilité, Carlo Di Antonio. «Selon nos projections, 10 % d’«auto-solistes» en moins permettrait de limiter les files de 40 %. Et 25 % en moins mettrait un terme aux bouchons.»

La volonté de créer sur un tronçon de 11 km une bande destinée au covoiturage, sans aucun parking de délestage, interpelle les frontaliers. «Il faut tout d’abord souligner que les usagers qui opteront pour ce projet pilote ne démarreront pas à l’endroit même de la bande de covoiturage», tempère Eloïse Winandy.

«Il est donc important de développer un peu partout en Wallonie les offres de parking de covoiturage et c’est bien à cela qu’œuvrent en continu la SOFICO et la Wallonie. Si la commune d’Arlon souhaite créer un tel parking, nous ne pouvons que nous en réjouir et pouvons examiner avec elle si nous pouvons collaborer à une telle initiative. Par ailleurs, sur le site «com’on», on constate qu’à proximité de l’autoroute certaines grandes surfaces mettent déjà leur parking à disposition pour le covoiturage».

La SOFICO tiendra les usagers informés de la suite du chantier sur les réseaux sociaux.

