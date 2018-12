L'industrie alimentaire belge se plaint des nombreuses taxes qui pèsent sur les boissons sucrées vendues dans le Royaume. Celles-ci sont justifiées par la protection de l'environnement et la lutte contre le sucre.

Ces taxes qui flottent comme des bulles

Par Max Helleff

La disparité des fiscalités engendre des échanges transfrontaliers qui renvoient à coups de petits centimes aux us et coutumes commerciales de l’avant-Schengen. Les Belges achètent leur carburant au Grand-Duché et leurs eaux en France, les Français se ravitaillent en tabac et en bières spéciales en Belgique, etc.



Business as usual? Pas pour la Fédération de l’industrie alimentaire belge (Fevia) qui vient de livrer ses chiffres 2017, en recul de 2,2 %. Pourtant, et quoi que laisse penser la diatribe des Gilets jaunes, le pouvoir d’achat des Belges a augmenté de 16 % au cours des vingt dernières années. Leur industrie alimentaire devrait selon toute logique avoir bénéficié de cette manne.

C’est vrai en partie. Mais ce ne l’est pas du tout pour les sodas. En cause: le volume des achats transfrontaliers qui a bondi de 50 % au cours de la dernière décennie… en défaveur de la Belgique.

Dans les colonnes du «Soir», la Fevia explique qu’«il y a beaucoup de taxes sur les emballages et de taxes santé qui rendent nos produits plus chers qu’à l’étranger et qui stimulent les achats frontaliers…» Ces impôts engendrent selon elle un surcoût pour les sodas de 10 à 15 % par rapport aux pays voisins.

Depuis 2014, la Belgique a augmenté les taxes sur les sodas, au motif que ces boissons participent au fléau de la malbouffe. Diabète, obésité… l’inflation de maladies liées à la junk food et au manque d’hygiène de vie a poussé le gouvernement du libéral Charles Michel à déclarer la guerre au sucre. Sans grands résultats: la consommation de «cola» et de limonades a augmenté de 0,8 litre par Belge en 2017. A rebrousse-poil de ce combat contre les boissons sucrées, on assiste de surcroît au flop complet de l’initiative européenne qui promeut la consommation de fruits et de légumes dans les écoles. Trop de fatras administratifs, trop de subsides trop longtemps attendus. L’échec est patent.

Mais là n’est pas la préoccupation de l’industrie alimentaire. Celle-ci pointe la hausse de la fiscalité qui la frappe. Les boissons sucrées sont aujourd’hui taxées en Belgique à hauteur de 11,92 euros par 100 litres. A titre de comparaison, c’est presque le double des accises qui pèsent sur les boissons sans sucre ou à édulcorants ajoutés.

Le consommateur belge doit également y aller de sa poche pour les cotisations d’emballage (9,86 euros par 100 litres pour les bouteilles à usage unique et 1,41 euro pour les bouteilles consignées). Face aux taxes environnementales moins gourmandes pratiquées aux Pays-Bas, en France et au Luxembourg, l’industrie alimentaire belge fait la mauvaise affaire.

Où va cet argent?

En Belgique, les accises sur les sodas rapportaient à l’Etat 51,8 millions d’euros en 2014. Elles sont évaluées à 120,6 millions d’euros pour 2018, soit plus du double. En Belgique toujours, le litre de Coca-Cola est vendu au minimum 1,69 euro le litre, contre 1,39 euro au Luxembourg. Pour la canette, l’écart se réduit: 0,67 pour les Belges, 0,58 euro pour les Luxembourgeois.

Où va cet argent? Mystère. Son parcours semble aussi flou que celui des écotaxes qui pèsent sur les carburants. Il se perd dans les tréfonds du budget de l’Etat belge, là où le consommateur payeur serait en droit d’attendre qu’il serve à financer des mesures autrement décourageantes s’agissant de la malbouffe.

Enfin, classiquement, les taxes sont génératrices de ruses multiples. En France ainsi, l’imposition progressive liée à la quantité de sucre dans la boisson a conduit par le passé Coca-Cola à réduire contenants et contenus. Les bouteilles de 2 litres sont passées à 1,75 litre. Celles d’un 1,5 litre sont descendues à 1,25 litre. La Belgique a connu des évolutions semblables au rayon trop fréquenté des boissons sucrées.

