Ces jeunes qui veulent changer la politique belge

Les Belges francophones de 18 à 35 ans ont placé leurs espoirs entre les mains des écologistes.

Par Max Helleff, depuis Bruxelles

Selon un sondage rendu public avant les élections communales, un tiers des jeunes Belges étaient prêts à voter pour un parti «autoritaire». C’est au contraire vers un parti dit «d’ouverture» que le vote des jeunes francophones a convergé le 14 octobre dernier.

Percée des écologistes aux élections locales en Belgique Les écologistes belges, opposants au gouvernement de centre droit au pouvoir depuis 2014, ont réalisé une percée dimanche aux élections communales en Belgique, à sept mois des élections législatives.

Dans les communes où les 18-35 ans sont les plus nombreux, Ecolo a réalisé des scores inédits. Les 690.000 primo-votants (8,53 % de l’électorat) ont participé à ce que ce parti a nommé la «marée verte». Une appréciation pro domo en réalité trop généreuse puisque si les Verts ont cartonné à Bruxelles, ils n’ont pu conquérir les grandes villes wallonnes.



Défaites pour les traditionnels

A rebrousse-poil, les partis traditionnels ont connu une défaite plus ou moins importante. En recul notamment: les socialistes d’Elio Rupo, les libéraux de Charles Michel et les humanistes de Benoît Lutgen. Tous ont accusé la claque mise par Ecolo et par les communistes du PTB. Au soir du scrutin, le coprésident d’Ecolo, Patrick Dupriez, a logiquement estimé que le succès de son parti était notamment dû au vote des jeunes. Sous-entendu: les partis traditionnels passent désormais pour «has been» et les 18-35 ans exigent un renouveau. La «politique de papa», axée sur les équilibres budgétaires et socio-économiques habituels, serait complètement dépassée.

Selon le politologue namurois Jérémy Dodeigne, tous les jeunes ne sont toutefois pas à mettre dans le même sac. «Premier constat: de manière générale, Ecolo a systématiquement attiré davantage de voix que le PTB dans les communes où la proportion de nouveaux électeurs (18-22 ans) est la plus forte.

«Les Verts y ont même cartonné», peut-on lire dans Le Soir. A Ottignies-Louvain-la-Neuve, cité universitaire où les jeunes sont en nombre, Ecolo a réussi à se maintenir alors qu’il est aux commandes depuis trois mandatures.

Une douche en perspective?

Quatre des cinq communes où ce parti est monté en puissance sont situées dans le Brabant wallon, «là où l'on trouve des jeunes au capital culturel et au niveau socio-économique plutôt élevé». Ailleurs, où ces conditions n’étaient pas réunies, les Verts ont malgré tout progressé. Les communistes du PTB ont emporté la mise là où la moyenne d’âge des électeurs est plus élevée.

La Belgique en quête de changement La «vague verte» et la poussée des communistes lors des élections communales et provinciales en Belgique annoncent des législatives particulièrement disputées.

Ces observations n’ont cependant rien d’une constante. A Ixelles (Bruxelles), Ecolo a réalisé son meilleur score alors que la population y est plutôt âgée, mais aisée. A Molenbeek-Saint-Jean, commune jeune et multiculturelle, Ecolo a subi une défaite.

«Faire du vote des primo-votants le facteur clé du succès d’Ecolo ne tient pas», décode Jérémy Dodeigne. «Par contre, le vote des jeunes au sens large, ceux de 18 à 35 ans, semble avoir été un facteur déterminant du résultat d’Ecolo». Suit un constat impitoyable pour les villes wallonnes restées «rouges»: «Cela reflète la difficulté de villes comme Liège ou Charleroi de garder ou d’attirer les jeunes de 18 à 35 ans au capital culturel élevé».

Reste à voir si l’espoir placé dans Ecolo par les jeunes ne sera pas rapidement douché. Le week-end dernier, ceux-ci ont appris le départ surprise de la co-présidence de Patrick Dupriez – une démarche risquée à sept mois des législatives.

Mardi, Ecolo a tourné le dos aux socialistes et aux communistes qui cherchent à s'allier à Molenbeek. Faute d'obtenir des garanties de bonne gouvernance, ils ne veulent pas codiriger cette commune bruxelloise où les problèmes de la jeunesse issue de l’immigration n’échappent à personne.

