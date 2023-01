Nouvelle semaine en dents de scie au procès des attentats de Bruxelles, où un portrait peu glorieux de la main-d’œuvre belge de l’Etat islamique a été dressé.

Procès à Bruxelles

Ces djihadistes belges bons pour les attentats-suicides

Max HELLEFF Nouvelle semaine en dents de scie au procès des attentats de Bruxelles, où un portrait peu glorieux de la main-d’œuvre belge de l’Etat islamique a été dressé.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

Il faudrait parler d'un simple esclandre s'il n'y avait en filigrane une question de droit. Devant la cour d'assises de Bruxelles, Salah Abdeslam s'est plaint, jeudi, d'avoir pris un coup de poing la veille d'un policier durant le transfèrement de sa prison vers le Justitia où se tient le procès. « Depuis le début, j'ai fait les choses dans les règles, mais dans ces conditions ce n'est plus possible. Je vais retourner en cellule et j'y resterai jusqu'au verdict », a déclaré le seul rescapé des attentats de Paris.

Abdeslam fait partie des accusés qui rendent compte de leurs actes depuis deux mois dans le dossier des attentats bruxellois du 22 mars 2016. Cette déclaration faite, il a quitté la salle d'audience, suivi d'Osama Krayem, Mohamed Abrini et Sofien Ayari, trois autres des neuf hommes qui comparaissent.

Une plainte déposé par Abdeslam

Laurence Massart, la présidente de la cour, s'était enquise auparavant, comme chaque matin, de savoir si les accusés qui comparaissent détenus avaient été soumis à des fouilles à nu avec génuflexion par la police. Celles-ci ont été interdites par le juge des référés, du moins tant qu'elles ne s'avèrent pas indispensables. Mais cette décision a engendré un bras de fer avec la police qui n'en finit pas.

Le ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Photo: AFP

Salah Abdeslam a porté plainte. Un médecin légiste a été désigné pour l'examiner. Quant aux avocats du terroriste des terrasses parisiennes, ils accusent le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, de «saboter le procès en ne respectant pas l'Etat de droit».

Des informations confirmées

Ces récriminations continuent d'alimenter une curieuse atmosphère sur un procès dont l'objectif est classiquement de juger les accusés, mais aussi d'apaiser les victimes et leur famille en servant la vérité. Toutes ces interférences, qu'elles soient légitimes ou non, n'y aident pas.

Du reste, la semaine écoulée a surtout permis de confirmer une série d'informations. Jeudi, la cheffe d'enquête a livré l'exposé du résultat des perquisitions du «lieu de repli» de la rue du Tivoli à Laeken. La découverte d'un GSM et d'un emballage vide de téléphone portable a révélé que deux numéros avaient été activés le lendemain des attentats par Bilal El Makhoukhi et probablement Hervé Bayingana Muhirwa, deux accusés présents dans le box. Mais ce dernier réfute être le propriétaire du téléphone. Selon les enquêteurs, ces numéros permettaient aux deux hommes de se contacter.

Un laboratoire de la mort

Ces indices doivent amener les juges et les jurés à mieux comprendre le modus operandi des accusés, et à établir leur degré de complicité avec les trois terroristes qui ont activé leurs bombes à la station de métro Maelbeek et à Brussels Airport. Ils s'ajoutent à ceux de l'appartement de la rue Max-Roos, à Schaerbeek, qui faisait office de «lieu conspiratif» destiné à la préparation des attentats. C'est là «qu'ils auraient fabriqué le TATP et les bombes utilisées», a expliqué un commissaire. C'est aussi de là que sont partis en taxi Ibrahim El Bakraoui, Najim Laachraoui et Mohamed Abrini vers Zaventem et son aéroport.

Un croquis de Salah Abdeslam durant l'audience de jeudi. AFP

Najim Laachraoui, l'artificier du groupe, avait à sa disposition, dans cet appartement, 6 kg de TATP, 31 litres de peroxyde d'hydrogène et 78,7 litres d'acétone. Cette chimie a servi à préparer les bombes que les terroristes ont emportées dans des sacs noirs, avant de les faire exploser dans le hall des départs de l'aéroport et de tuer 18 personnes. En tout, «entre 128 et 130 kg» de produits chimiques garnissaient les rayons de ce laboratoire de la mort.

Considérés comme du gibier

La planque de la rue Max-Roos a aussi vu transiter de l'armement: deux révolvers, une grenade et cinq armes longues (type «kalachnikov»). Les deux armes de poing ont été retrouvées près des corps des deux kamikazes à l'aéroport. Les armes longues devaient servir à une ou plusieurs attaques dont la cible reste inconnue. Les recherches pour les retrouver n'ont, à ce jour, pas abouti.

Si les terroristes attendent leur heure de gloire, ce n'est pas dans la bouche de l'islamologue Mohamed Fahmi (ULB) qu'ils la trouveront. Cet expert qui travaille pour l'antiterrorisme a dressé devant les jurés un portrait peu glorieux des djihadistes belges. Selon lui, ils passaient pour peu éduqués et peu compétents au sein de l'organisation Etat islamique. Manque de connaissances religieuses, absence d'expérience militaire… Bref, un gibier surtout utile pour les attentats-suicides. Et c'est bien le rôle qui fut attribué à Najim Laachraoui, à Mohamed Abrini et aux frères El Bakraoui le 22 mars 2016 à la station de métro Maelbeek et à Brussels Airport.

