Vous prévoyez une escapade durant cette semaine de vacances dans un des pays de la Grande Région? Voici ce à quoi vous devez être attentif pour respecter les mesures sanitaires de chaque pays.

Ce qu'il faut savoir sur les mesures dans les pays voisins

Mélodie MOUZON Vous prévoyez une escapade durant cette semaine de vacances dans un des pays de la Grande Région? Voici ce à quoi vous devez être attentif pour respecter les mesures sanitaires de chaque pays.

Cette semaine de vacances de carnaval est synonyme de congés et de temps libre pour de nombreux Luxembourgeois. Peut-être faites-vous partie de ceux qui ont décidé de profiter de cette semaine de détente pour vous évader quelques heures ou une journée en dehors du pays ?

Les députés votent en faveur de la nouvelle loi Covid Ce vendredi, les députés ont approuvé le texte de la 27ème loi Covid. Les nouvelles mesures prennent effet dès ce vendredi avec notamment la fin de la fermeture à 23h imposée au secteur Horeca.

Attention cependant aux règles sanitaires mises en place dans les pays voisins. En l'absence d'une harmonisation au niveau européen, ces règles diffèrent d'un Etat membre à l'autre. Et changent régulièrement. Pas toujours facile, donc, de s'y retrouver dans cet imbroglio de règlements et de mesures... Voici ce qu'il faut savoir si vous avez l'intention de vous rendre dans l'un des pays de la Grande Région ces prochains jours.

En France

Les règles viennent de changer du côté français. Depuis ce samedi 12 février, pour les voyageurs vaccinés au sens de la réglementation européenne, plus aucun test ne sera exigé pour entrer sur le territoire. «La preuve d'un schéma vaccinal complet redevient suffisante pour arriver en France, quel que soit le pays de provenance, comme c'était le cas avant la diffusion du variant Omicron», indique le ministère de l'Intérieur français sur son site.

Depuis le 1er février 2022, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, les personnes de 18 ans ou plus souhaitant entrer en France doivent avoir reçu une dose de vaccin à ARN messager complémentaire au plus tard 9 mois suivant l'injection de la dernière dose requise.



La France fait tomber le masque dans les lieux clos Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février, exception faite des transports, a indiqué vendredi le ministère de la Santé mettant en avant l'«amélioration de la situation sanitaire».

Les personnes non vaccinées doivent, quant à elles, continuer de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique négatif de moins de 48 heures avant le départ ou encore un certificat de rétablissement pour se rendre en France. Les mesures à l'arrivée (test, isolement) sont levées lorsqu'elles viennent de pays de la liste « verte ». C'est le cas du Luxembourg et de tous les pays européens.

On pourra à nouveau boire debout

Un allègement des mesures sanitaires a été décidé chez nos voisins français, au vu de l'évolution favorable de la pandémie. Plusieurs de ces assouplissements deviendront effectifs cette semaine. Les concerts debout vont pouvoir reprendre à partir de mercredi ainsi que la consommation debout dans les bars et cafés. Le même jour, les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, pourront rouvrir leurs portes.

Depuis le 2 février, il n'est plus obligatoire de porter le masque en extérieur en France mais il reste de rigueur dans les lieux clos y compris pour ceux soumis au «passe vaccinal» (jusqu'au 28 février). Rappelons que ce passe concerne toutes les personnes de 16 ans et plus (résidents comme touristes). Il est exigé dans les lieux de loisirs et de convivialité (bars et restaurants, discothèques, cinémas, musées, parcs zoologiques,...)

Toutes les précisions sont à retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur français.

En Belgique

Nos voisins belges se trouvent toujours en code rouge, suite au baromètre Corona mis en place le 28 janvier dernier. Mais il passera à l'orange dès ce vendredi 18 février. Ce qui signifie que plusieurs assouplissements vont être mis en œuvre à partir de cette date.

Concernant l'entrée sur le territoire, le code couleur du pays d'origine ne sera plus pris en compte. Les personnes en provenance d'un des pays de l'UE ou de l'espace Schengen, comme c'est le cas du Luxembourg, doivent disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement en cours de validité.

La Belgique ouvre la soupape sanitaire Un nouveau Comité de concertation réuni ce vendredi a décidé d'alléger le port du masque pour les enfants et de mettre fin au télétravail obligatoire.

Dans le secteur de l'Horeca, il n'y aura plus d'heure de fermeture imposée. Jusqu'à vendredi, elle est fixée à minuit. La limitation du nombre de personnes à table (six maximum) et l'obligation de consommer assis va aussi disparaître le 18 février. A partir de cette date, seul le personnel aura l'obligation de porter un masque. Il faudra cependant toujours présenter un Covid Safe Ticket valide pour aller au café ou au restaurant.

Tous les événements publics, que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur, seront à nouveau possibles et la vie nocturne va reprendre, avec la réouverture des clubs et des discothèques. La limite de deux personnes fixées pour le shopping va également disparaître le 18 février. Quant au port du masque, il sera obligatoire à partir de 12 ans dans les transports en commun et les lieux publics, au lieu de 6 ans auparavant.

Toutes ces informations sont à retrouver sur le site info-coronavirus.be

En Allemagne

Se déplacer en Allemagne est un peu plus compliqué car les mesures sont une combinaison de règles fédérales et nationales et diffèrent donc d'un Land à l'autre. Des exceptions supplémentaires peuvent alors s'appliquer selon la région que vous visitez. En règle générale, les mesures sont plus strictes pour les personnes non vaccinées.

Depuis le 1er août, tous les voyageurs qui se rendent en Allemagne doivent présenter soit un test négatif (test PCR ou antigénique), soit une attestation de guérison, soit un certificat de vaccination, qu'ils proviennent d'une zone sans risques ou d’une zone à haut risque.

Le Luxembourg est considéré comme un pays à haut risque depuis le 9 janvier dernier. Cela implique que toute personne voyageant vers l'Allemagne en provenance du Grand-Duché doit s'enregistrer et remplir le formulaire digital Einreiseanmeldung sur www.einreiseanmeldung.de avant son entrée sur le territoire. Ce n'est cependant pas obligatoire pour les voyageurs qui restent moins de 24 heures dans le pays.

Concernant la quarantaine, elle n'est pas obligatoire pour les visiteurs luxembourgeois séjournant moins d'une journée en Allemagne. Celle-ci est par contre à observer pour ceux qui comptent séjourner plus longtemps.

La règle des 3G et ses variantes

La règle des 3G ainsi que des variantes telles que les règles 2G, 2G+ et 3G+ sont largement utilisées en Allemagne. La règle des 3G signifie que l'accès est réservé aux personnes vaccinées, guéries ou testées (avec preuve à l'appui). La 2G englobe seulement les personnes vaccinées ou guéries tandis que la 2G+ est destinée aux personnes vaccinées ou guéries pouvant en plus présenter un test négatif. Le régime 3G+ a, quant à lui, plusieurs significations, mais cela vaut souvent pour les personnes vaccinées, guéries ou testées avec un test PCR.

Dans la Sarre, c'est la règle 2G+ qui prévaut actuellement dans bon nombre de lieux publics tels que les restaurants, les hôtels, les cinémas ou encore les musées. Les personnes ayant reçu leur dose de rappel n'ont toutefois plus à présenter de test supplémentaire pour accéder aux lieux soumis à la règle des 2G+. Une guérison, après un schéma vaccinal complet (deux doses), est considérée comme une dose de rappel 29 jours après le test PCR positif.

La règle des «2G+» s'applique en Rhénanie-Palatinat quand le port du masque n'est pas possible. C'est par exemple le cas dans les restaurants, les bars, les cinémas, les musées ou les piscines. Les personnes ayant déjà reçu leur troisième dose n’ont pas besoin de présenter de test négatif en plus. Partout ailleurs, c'est la règle des «2G» qui est d'application.

Des dérogations et des exceptions existent, notamment pour les enfants de moins de 12 ans.

Dernier point: le port du masque. Celui-ci reste obligatoire en Allemagne dans tous les lieux clos recevant du public et à l'extérieur quand la situation l'impose (files d'attente, rues commerçantes, parkings de supermarchés, etc.). Attention : seuls les masques FFP2 et chirurgicaux sont autorisés.

Plus d'informations sur le site du Centre Européen de la Consommation (en français).

