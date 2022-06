À l'aube du 2e tour des législatives françaises, David Wagner (Déi Lénk) revient sur les attaques menées contre le leader de la France Insoumise. Au menu: fake news, judo, mafia et des «rats gros comme des chiens»...

Mélenchon est-il une menace?

«Ce n'est pas non plus un violeur en série...»

Membre du bureau de coordination et coprésident (avec Patrizia Arendt) de la coordination nationale au sein de Déi Lénk, David Wagner (43 ans) est admiratif du parcours d'un Jean-Luc Mélenchon dont il ne doute pas un instant de la sincérité de l'engagement.

Quel regard portez-vous sur la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), cette alliance autour de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, à l'occasion des législatives?

David Wagner: «La création de cette Nupes a permis à certains de se souvenir qu'ils étaient de gauche (rires) et de se réunir autour des questions sociales. De notre côté, Déi Lénk est membre du parti de la gauche européenne, mais aussi d'autres réseaux internationaux plus ou moins formels. En fonction des pays, les configurations politiques diffèrent. Dans l'Hexagone, pour schématiser grossièrement, on retrouve la France Insoumise, le parti communiste et le NPA. Ces trois mouvements se retrouveraient, ici au Luxembourg, dans un seul et même parti: Déi Lénk.

Quelles sont vos relations avec les uns et les autres?

«Notre position a toujours été de soutenir chacun d'entre eux. La FI et le PCF sont parfois en conflit, mais on ne fait pas d'exclusivité. En 2017, lors des élections législatives dans la 4e circonscription des Français de l'étranger, celle du Benelux, on a soutenu la candidature de Sophie Rauszer (FI) mais aussi celle de Charlotte Balavoine (PCF). Pour nous, ce n'est pas possible de choisir.

Ce qui sépare ces trois parties relèverait-il à vos yeux de l'anecdotique?

«Non. Ça peut être une question de fond, de stratégie... Chez Déi Lénk, notre position est simple: tant que l'initiative de l'un ou de l'autre est en adéquation avec notre politique, on la soutiendra. Maintenant, si le PC venait à nous demander de vanter l'énergie nucléaire, on serait contraint de leur dire: ''Cher camarade, là, on ne peut pas''.

On le fait passer pour un barbare, fou, mégalomane, égocentrique... En vérité, il est sympa, drôle et, surtout, écoute les gens. Et ça c'est assez rare

Il y aurait quand même un ''cher camarade''?

«(Il rit) On essaie de rester poli, on n'y arrive pas toujours, mais on s'efforce de le rester... On a tendance à se montrer plus virulent entre nous que face à nos vrais ennemis. Mais cela tient sans doute par ce qui nous lie. Un membre du DP, un libéral donc, ne peut ni me décevoir ni me trahir. À la différence de quelqu'un de mon bord.

Jean-Luc Mélenchon est souvent présenté comme éruptif...

«Pour l'avoir rencontré et déjeuné en sa compagnie, je suis toujours estomaqué de voir l'image que véhiculent certains médias. Mélenchon, on le fait passer pour barbare, fou, mégalomane, égocentrique... En vérité, il est sympa, drôle et, surtout, écoute les gens. Et ça c'est assez rare.

En France, sa personnalité est pour le moins clivante...

«Lors d'une élection, vous glissez dans l'urne le bulletin de celui dont le programme est le plus en adéquation avec vos convictions. Qu'il vous soit sympathique ou non, ce n'est pas l'essentiel. Influencée par le portrait qu'en font les médias, une de mes proches ne supporte pas de le voir à la télé. Pourtant, elle a eu l'intelligence de faire la part des choses et de voter pour lui. Enfin, pour son programme.

Elle a donc su séparer l'homme de l'artiste...

«Ce n'est pas non plus un violeur en série (rires)...

L'utilisation de ''extrême'' a juste pour but de faire peur. En fait, on est de gauche ou on ne l'est pas

À quand date votre première rencontre avec Jean-Luc Mélenchon?

«La toute première fois, en 2009, à l'occasion des dix ans de Déi Lénk. On l'avait invité car il venait de quitter le PS pour créer son Parti de gauche. La dernière fois que l'on s'est vus, c'était il y a deux ou trois ans, au Parlement européen.

Au fil des années, avez-vous constaté une évolution de sa personnalité?

«Je ne le connais pas assez bien, mais entre 96-98, j'étais au parti socialiste luxembourgeois (LSAP) et je me souviens très bien qu'avec Julien Dray, Marie-Noëlle Lienemann, il faisait partie de l'aile gauche du PS. Donc, ses convictions ne datent pas d'hier.

À ce propos, que pensez-vous de l'étiquette «extrême gauche» qui lui est accolée?

«L'extrême gauche, ce sont les mouvements trotskistes, auxquels j'ai appartenu lorsque j'étais étudiant et membre de la LCR (Ligue communiste révolutionnaire), les mouvements maoïstes ou anarchistes. L'utilisation de ''extrême'' a juste pour but de faire peur. En fait, on est de gauche ou on ne l'est pas. Ceux qui ne le sont pas, ou pas assez, qualifient les autres d'extrêmes... Sur ce, Mélenchon est empreint d'une vraie culture et a été marqué par ses lectures de Trotsky et Marx. Sur le plan intellectuel et personnel, il est probablement plus encore à gauche que ne l'est la France Insoumise.

Ce procès, selon vous, n'a donc pas lieu d'être?

«Pas du tout! Dans les médias français, des gens intelligents savent que c'est faux, mais lui font ce procès dans le but de lui nuire. D'autres, généralement plus jeunes, le disent, l'écrivent et le croient même en toute bonne foi. Ces derniers n'ont pas grandi dans une génération marquée par les luttes sociales et n'ont pas eu l'occasion de se politiser. Aujourd'hui, la politique est abordée de manière très simple. Voire simpliste.





Ça vous agace...

«Ah oui! Quand je les entends avec leur ''Mélenchon est d'extrême gauche'', je me dis parfois ''Ah si seulement'' (rires)... Et Amélie de Montchalin (Ndlr: ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France) qui le qualifie d'anarchiste... Moi, quand j'entends ''anarchisme'', j'entends ''société sans domination''. Ah oui, quelle horreur! (rires)

On entend beaucoup les opposants à Mélenchon dire que s'il devenait Premier ministre, ce serait une vraie menace pour l'Europe. Encore une fadaise?

«En 1936, le gouvernement Blum, c'était la peste ET le choléra! Pour moi, qui suis marxiste, le danger fasciste est lié au système capitaliste. Donc, tout ce qui s'éloigne du capitalisme, s'éloigne du fascisme. Bon, c'est pour faire simple... Si Mélenchon arrive à former un gouvernement, les difficultés vont apparaître. La Nupes veut faire un certain nombre de grosses réformes. Et ils se feront attaquer, comme François Mitterand l'a été en 1981 même si je n'aime pas trop le parallèle... Comment? Avec des fuites de capitaux, déstabilisation ou fake news pour faire peur aux gens.

C'est déjà le cas avec cette vidéo catastrophiste diffusée par la branche jeunesse de LREM, non?

«Oui, je l'ai vue, mais ils l'ont retirée. Quelque part, être le signe de ce genre d'attaques est plutôt un bon signe. Si le patronat dit que Mélenchon, c'est la mort, on peut en déduire que ce sont eux qui ont peur et donc que son programme n'est pas si mauvais... Après, la question européenne va se poser. Un sujet sur lequel la FI se tâte depuis longtemps.





L'un des points de discorde au moment de la constitution de cette alliance...

«Si on veut véritablement faire une politique de gauche, c'est-à-dire par exemple renationaliser les services publics, mettre fin aux libéralisations, ça risque d'être compliqué si on reste dans les traités. J'ai l'impression que même les Verts (Europe Ecologie), qui sont probablement les plus européistes dans cette alliance, prennent conscience que pour mener une politique écologique, les secteurs de l'énergie et des transports publics doivent rester aux mains de l'Etat. La transition n'est déjà pas une question simple à mettre en place, mais si en plus, derrière, il y a des intérêts privés... Or, la politique menée par l'UE pousse à la libéralisation et donc, in fine, à la privatisation. Alors, si Mélenchon fait la politique qu'il a promise, il constitue une menace pour cette politique libérale. Une menace très positive pour la majorité de la population.

Il y a toute une mythologie sur l'Union européenne qu'il faut aussi démonter

Être une menace pour la politique libérale de l'Union européenne, fait-il de lui pour autant un antieuropéen?

«Voilà, c'est exactement ce qu'il faut distinguer. Union européenne et Europe, ce sont deux choses différentes. L'UE est une organisation interétatique, qui n'est pas neutre mais clairement libérale. D'ailleurs, dès qu'on critique cette Union européenne, on dit ''ah, ils sont contre l'Europe, contre la collaboration entre les peuples...''. Nous, on pense que l'UE nuit aux populations sur le plan social, démocratique et écologique. Elle ne rapproche pas du tout les nations. Il y a toute une mythologie sur l'Union européenne qu'il faut aussi démonter. Il ne faudrait pas oublier que les nations n'ont pas attendu l'UE pour avoir des relations entre elles. Si l'UE est une fin en soi pour laquelle il faut sacrifier les services publics, les droits sociaux et la démocratie, ne devrait-on pas se demander à quoi sert-elle? Si on continue dans cette voie, on va droit dans le mur!

Autre accusation: Mélenchon serait prorusse donc implicitement pro-Poutine. Ça aussi, ça vous agace?

Ils le disent à longueur de journée, ils ne le prouvent jamais! À un moment, il faut être sérieux. Qu'un adversaire politique use de démagogie et de mensonge, ça ne me surprend pas. Certains croient peut-être même à ce qu'ils racontent, c'est possible aussi, car certains sont quand même limités. Mais le journaliste devrait dire simplement ''donnez un exemple''.

On lui reproche cette déclaration où il n'envisage pas l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe...

«Si cela revient à être pro-Poutine, 95% de la population est pro-Poutine... Aujourd'hui, tout le monde dit ''oui, Poutine, on savait déjà il y a vingt ans qu'il était dangereux, etc''. Mais son régime a évolué. Avant, c'était un jeune, moderne, un peu autoritaire mais on disait qu'il allait se moderniser. Désormais, c'est un fasciste. Il a pris des réformes libérales au niveau des retraites, la situation sociale s'est sérieusement dégradée et la jeunesse en a marre. Et en plus de ça, il lui met une guerre sur le dos... Son régime tient par l'autoritarisme et par la peur.

Jean-Luc Mélenchon rappelle très souvent qu'il y a 10 millions de pauvres en France et voudrait faire passer le SMIC à 1.500 euros net. Ses opposants crient évidement aux fausses promesses...

«Bien sûr que c'est finançable. Je comprends que ça puisse constituer une inquiétude pour les petites entreprises, mais ça ne doit pas nous empêcher de le faire, sinon on n’avancera jamais. De l'argent, les grandes entreprises en ont et ce serait intéressant de se pencher sur les marges bénéficiaires, les dividendes des actionnaires, etc. On peut envisager une sorte de mutuelle où les grosses entreprises cotiseraient pour soutenir les plus petites... On dit toujours que le patron donne du travail, or c'est factuellement faux, il achète du travail comme il achèterait une machine. Mais ce discours comme quoi c'est impossible, on l'entendait aussi en 1936 avec les congés payés...

Jean-Luc Mélenchon est aussi accusé de tenir un discours destiné à séduire les habitants de banlieues et de faire ainsi du clientélisme. On lui reproche aussi de fermer les yeux sur le danger de l'islam radical...

Déjà, je pense qu'il a évolué sur différents sujets. Ainsi, il a reconnu que c'était une erreur d'avoir voté en faveur du traité de Maastricht. Maintenant, la même question se pose avec (François) Ruffin qui, dans le Nord de la France, veut convaincre les ''fâchés, pas fachos'' de voter Nupes. Mais c'est une réalité! Tous ceux qui ont mis un bulletin RN ne sont pas racistes. Ce sont souvent des gens exclus. Je sais de quoi je parle, ma famille vient des quartiers nord de Marseille. Mon grand-père était docker PCF. Dans les années 80, ma grand-mère a voté FN, simplement par ras-le-bol. Mais, pour en revenir à la question, quand on est de gauche, on s'adresse aux travailleurs ou à ceux qui cherchent du travail. Pas forcément aux plus riches. Et parmi ces gens, il y en a beaucoup issus de l'immigration nord-africaine, donc musulmans. Qu'ils soient croyants ou pas, à la limite, on s'en fout. Tous ces gens, exploités, doivent se réunir ensemble dans un combat commun. Et l'ennemi, ce n'est ni le gitan, ni l'arabe, ni le Juif mais... le capital.

Je ne vais plus dans les quartiers nord. C'est sale, ça sent la pisse, il y a des rats gros comme des chiens...

Dans son discours, la question sécuritaire est peu abordée. Comprenez-vous qu'on puisse le lui reprocher?



On nous fait souvent le procès d'être, à gauche, angélique, de vouloir expliquer, excuser... Mais je maintiens que l'insécurité va de pair avec la pauvreté. À Marseille, je m'y rends chaque année, mais depuis la mort de ma grand-mère, je ne vais plus dans les quartiers nord. Je n'ai rien à y faire: c’est sale, ça sent la pisse et il y a des rats gros comme des chiens... Quand j'étais enfant, venant du Luxembourg, les conditions de vie de ma famille étaient un choc terrible. Bien sûr, il y a des délinquants, des jeunes qui ne font rien de la journée, qui peuvent être très sympas, mais qui peuvent aussi faire des saloperies. Des gamins de 12 ans, déscolarisés, font les ''coursiers''. Et les parents acceptent car ils ramènent des sous à la maison.

Regrettez-vous les mots qu'il a tenus à l'égard de la police?

Il faut peut-être arrêter la politique du chiffre. On sait où se trouve le petit dealer et pendant ce temps, on ne touche pas aux gros. Les policiers aimeraient faire tomber les réseaux, mais pour cela, il faut du temps et des moyens financiers. Or, les policiers sont souvent mal payés, se retrouvent dans des conditions très difficiles qui, parfois, les rendent fous au point de commettre une bavure ou même de se suicider. Qu'on leur donne des moyens, des missions qui ont du sens et qu'on les paie aussi correctement.

Vous estimez donc que le problème n'est pas tant la police que les ordres qu'elle est amenée à exécuter, c'est bien ça?

Cette réalité, Bac Nord la décrit très bien. Dans ce film, on voit des policiers qui viennent du même milieu que les bandits qu'ils essaient de choper. On y voit, certes, la réalité de la banlieue, mais aussi le manque de moyens des policiers dont le boulot revient à vider la mer avec une cuiller... Cela me fait penser à Gomorra, le livre du journaliste Roberto Saviano dans lequel il dit que la mafia ne fait que reproduire le système capitaliste mais de manière illégale. À Neuilly, de grands patrons ont la même mentalité que certains caïds.



C'est vrai, il lui est arrivé de se montrer méprisant...

Si je vous dis «La République c'est moi», vous me répondez...

«Que Mélenchon est un homme de caractère et qu'il faut rappeler le contexte. La perquisition (Ndlr : au siège de la France Insoumise) dure une éternité. Et je comprends qu'il ait explosé. Mais, par rapport à cette formule, il veut dire simplement que la République, c'est lui car il est le représentant du peuple, et pas le policier (Ndlr: Trop souvent coupée, la déclaration exacte de Jean-Luc Mélenchon est celle-ci: ''La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire''). Même si on pourrait en discuter longuement...

Comment expliquez-vous ce côté sympathique de Mélenchon, que vous nous confiez, et celui parfois bien plus méprisant à l'égard de policiers ou de journalistes?

«C'est vrai, il lui est arrivé de se montrer méprisant... Je me souviens d'avoir discuté avec François Lapierre, qui était son fils spirituel et qui était venu en 2013 à Luxembourg lors d'un séminaire. Il nous confiait vouloir prendre le système médiatique à son propre jeu. Comme au judo. ''Ils veulent du buzz, on va leur en donner. Et Jean-Luc en est capable!'' Tout n'est peut-être pas calculé, mais il y avait déjà à cette époque l'intention de faire parler de soi. Quand on veut faire un dérapage, il ne faut pas se tromper de cible. Après, à la télé, quand vous devez répondre en 30 secondes à une question, ce n'est pas toujours simple. J'ai vu Jean-Luc sur une chaîne Youtube qui s'appelle Thinkerview et où, pendant plus de deux heures, il était d'un calme olympien. Et pourtant, des questions, on lui en a posées. Mais on lui a aussi laissé le temps de répondre...»



































