(AFP) - Le président catalan destitué par Madrid et exilé à Bruxelles, Carles Puigdemont, est depuis vendredi soir sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice espagnole devant laquelle il a refusé de comparaître.

Une semaine après la proclamation de la "République de Catalogne", restée sans effet et aussitôt suivie d'une mise sous tutelle de la région par Madrid, une juge d'instruction a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. Puigdemont et de quatre de ses "ministres" repliés en Belgique pour "rébellion, sédition, détournement de fonds publics et désobéissance à l'autorité".

"Je suis disposé à être candidat"

M. Puigdemont et ses quatre "ministres" étaient arrivés lundi en Belgique alors qu'ils devaient être entendus par la magistrate jeudi avec 13 autres membres de l'ancien exécutif catalan et six membres du bureau du parlement régional.

Le parquet fédéral belge a confirmé vendredi soir la réception du mandat d'arrêt, qu'il allait "étudier".

Presque au même moment, M. Puigdemont dénonçait "l'énorme influence de la politique sur le pouvoir judiciaire en Espagne", dans une interview en français à la télévision publique belge RTBF.

"Je suis disposé à être candidat", a-t-il déclaré à la RTBF en référence aux prochaines élections espagnoles. "Je veux être un messager pour nos concitoyens".