Pour abattre un ministre de Bart De Wever, le sp.a n’aurait pas hésité à produire de faux documents. Alors que la N-VA cartonne dans les sondages, le parti socialiste flamand accumule les revers. Et voici que le président du sp.a, John Crombez, dit avoir été «trop énergique» dans la diffusion de courriels incriminant le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA).

International 3 min.

Carton rouge pour les socialistes flamands

Pour abattre un ministre de Bart De Wever, le sp.a n’aurait pas hésité à produire de faux documents. Alors que la N-VA cartonne dans les sondages, le parti socialiste flamand accumule les revers. Et voici que le président du sp.a, John Crombez, dit avoir été «trop énergique» dans la diffusion de courriels incriminant le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA).

Par Max Helleff



Jusqu’il y a peu, le parti socialiste flamand sp.a représentait avec Groen l’alternative la plus vraisemblable au nationalisme flamand de Bart De Wever. A Anvers, la coalition „Samen“ unissant ces deux partis semblait capable de reprendre la ville portuaire au leader de la N-VA à l’occasion des élections communales d’octobre prochain. C’eût été tout un symbole, Anvers incarnant une ville moderne, tournée vers le monde.

Mais les turpitudes de la politique en ont décidé autrement. Alors que la N-VA cartonne dans les sondages, le parti socialiste flamand accumule les revers.

Lourde faute

Ces derniers jours, la presse du nord du pays a fait ses choux gras de ce qui ressemble furieusement à de la falsification. Le président du sp.a, John Crombez, a estimé avoir été «trop énergique» dans la diffusion de courriels incriminant le ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA). Crombez n’a toutefois pas été désavoué par le bureau de son parti.

La faute, pourtant, est lourde. John Crombez reconnaît désormais qu'il n'est «pas tout à fait» sûr de l'authenticité d’une partie des mails diffusés par son parti. A lire ces courriels, des officiers de la force aérienne auraient fait de la rétention d’informations. Ils auraient caché au ministre le fait que les chasseurs-bombardiers F-16 belges atteints par la limite d’âge pouvaient être reconditionnés et utilisés encore pendant plusieurs années. D’où un gain d’argent conséquent pour l’Etat qui s’apprête à débourser 3,5 milliards d’euros pour le remplacement des F-16 et la satisfaction des socialistes flamands de faire un pied de nez à la N-VA.

Sur le plan politique, la conclusion aurait fini par tomber: le ministre Vandeput n’a plus le contrôle de l’armée. Il ne lui reste plus qu’à démissionner.

Mais les événements ont pris une autre tournure. Il apparaît aujourd’hui probable que des mails exhibés par le sp.a pour faire tomber le ministre de la Défense ont été falsifiés. Qui plus est avec une rare maladresse puisque certains noms figurant sur ces documents ont été mal orthographiés.

Pour le politologue Carl Devos, «la crédibilité de Crombez, qui a mené ce dossier personnellement, est fortement sous pression. Lui, et par conséquent le sp.a, sont ridiculisés.» Mais il ne peut être bien sûr question de démission à six mois des élections communales et à moins d’un an des législatives.

A ce scandale s’ajoutent pourtant d’autres couacs. Au printemps dernier, l’hebdomadaire Knack avait publié un article intitulé «Pourquoi la N-VA veut briser Tom Meeuws», la tête d’affiche socialiste d'Anvers. Il y était question d’une relation extraconjugale entre Tom Meeuws et Liesbeth Homans, une ministre régionale N-VA un temps proche de Bart De Wever.

De Wever en rage

Ce déballage intime avait mis De Wever en rage. Il ne lui en fallait pas davantage pour pulvériser définitivement Tom Meeuws, l’un de ses principaux rivaux à Anvers, soupçonné par ailleurs d'une série de malversations qui lui valent aujourd’hui de se retrouver en justice. A l’époque où il était aux commandes de la société de transports en commun De Lijn, Tom Meeuws aurait falsifié des factures. La révélation de cette affaire avait signé la fin du cartel anversois «Samen» entre le sp.a et Groen.

Dire que Bart De Wever joue désormais sur du velours à Anvers, une ville traditionnellement à gauche qu’il a pourtant réussi à emporter en 2012, serait aller un peu vite en affaires. Même si, bien malgré eux, ses adversaires socialistes contribuent à le mettre en confiance.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.