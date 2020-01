L'ex-patron de Renault-Nissan qui a fui le Japon où il était assigné à résidence, possédait notamment deux passeports français, dont un sur lui dans une sacoche fermée à clef, affirme une source proche du dossier.

Carlos Ghosn disposait d'au moins trois passeports

L'ex-patron de Renault-Nissan qui a fui le Japon où il était assigné à résidence, possédait notamment deux passeports français, dont un sur lui dans une sacoche fermée à clef, affirme une source proche du dossier.

(AFP) - C'est la fuite la plus rocambolesque de 2019, et le feuilleton Carlos Ghosn ne fait que (re)commencer. Inculpé à quatre reprises et sorti de détention provisoire sous caution en avril 2019, l'industriel vivait relativement libre de ses mouvements à l'intérieur du Japon, sous diverses conditions. Cela jusqu'à sa fuite, le 31 décembre, pour rejoindre le Liban.

Il semble que trois passeports au nom de Carlos Ghosn (un français, un libanais et un brésilien) étaient conservés par ses avocats, mais M. Ghosn disposait lui-même de deux passeports officiels français.

Les journalistes font désormais le pied de grue devant la maison possédée par le riche industriel à Beyrouth. Photo : AFP

Une autorisation exceptionnelle du tribunal lui permettait d'en avoir un sur lui, enfermé dans une sacoche qui restait en sa possession mais dont la clef était également détenue par ses avocats. Ce document lui tenait lieu de visa de court séjour dans l'archipel et il devait donc l'avoir à portée de main pour ses déplacements internes. C'est semble-t-il ce passeport qui lui a permis de traverser le monde pour rejoindre le Liban.

Les circonstances du départ du Japon de l'ex-PDG de Renault-Nissan, où il est accusé de malversations financières, demeurent obscures. A Beyrouth, la diplomatie libanaise a indiqué que M. Ghosn était entré «légalement» dans le pays, lundi à l'aube. La Sûreté générale a indiqué que rien n'imposait «l'adoption de procédures à son encontre» ni «l'exposait à des poursuites judiciaires».

Adieu la caution

L'avocat japonais de Carlos Ghosn, Junichiro Hironaka, a affirmé que l'équipe de défense -garante du respect des règles imposées par la justice à son égard- reste toujours en possession de trois passeports. L'avocat s'est par ailleurs déclaré «abasourdi» par la nouvelle de la fuite, qu'il a apprise «par la télévision». De son côté, le tribunal de Tokyo a décidé de retirer à l'ancien dirigeant du groupe automobile franco-nippon sa liberté sous caution. De fait, M. Ghosn ne récupérera pas la caution totale de plus de 12 millions d'euros versée pour sortir de prison au printemps dernier.