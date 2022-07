Bruxelles veut réduire de 15% la consommation de gaz de l'UE

Indépendance du gaz russe 210 milliards d'euros pour s'affranchir du gaz russe

La Commission européenne a présenté mercredi un plan dans le but d'accélérer le développement des énergies renouvelables et des économies d'énergie. L'objectif : s'affranchir «le plus vite possible» des importations de gaz russe, en réaction à la guerre en Ukraine.