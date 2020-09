Bruxelles teste une coordination des applis de traçage

La Commission européenne met actuellement en place un service passerelle permettant de connecter les applications nationales à travers l'UE. Les essais viennent de débuter, pour un fonctionnement effectif prévu en octobre.

Jean-François COLIN La Commission européenne met actuellement en place un service passerelle permettant de connecter les applications nationales à travers l'UE. Les essais viennent de débuter, pour un fonctionnement effectif prévu en octobre.

Alors que la mise en route d'une application de traçage des contacts covid demeure toujours en suspens au Luxembourg, la Commission européenne est actuellement occupée à installer un service passerelle permettant de connecter les différentes applications nationales à travers l'UE. Depuis vendredi, des essais ont commencé entre les serveurs des applications officielles de six États: la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et la Lettonie. La passerelle sera exploitée à partir du centre de données de la Commission à Luxembourg. Elle commencera à fonctionner effectivement en octobre.

En pratique, cette nouvelle infrastructure numérique, dénommée «passerelle d'interopérabilité», permettra aux applications nationales de fonctionner sans discontinuité même à travers les frontières. Ainsi, les utilisateurs ne devront installer qu'une seule application et pourront toujours signaler un test positif ou recevoir une alerte, même s'ils voyagent à l'étranger.

Les informations échangées le seront dans un format «pseudonymisé», elles seront cryptées, limitées au minimum requis et conservées uniquement le temps nécessaire pour assurer le traçage des infections. Il ne sera pas possible d'identifier des personnes physiques.

Pour Thierry Breton, le commissaire au Marché intérieur, «les déplacements et les échanges personnels sont au cœur du projet européen et du marché unique. La passerelle simplifiera ces déplacements et ces échanges et permettra de sauver des vies».

Sa consœur Stella Kyriakides, commissaire à la Santé et à la Sécurité alimentaire déclare que «les applications de traçage des contacts et d'alerte concernant le coronavirus, qui fonctionnent par-delà les frontières, peuvent constituer des outils performants dans le cadre des efforts que nous déployons pour endiguer la propagation de la covid-19». La Chypriote ajoute qu'«utilisées d'une manière suffisamment large, ces applications peuvent nous aider à briser les chaînes de transmission».

Cette nouvelle infrastructure numérique à l'échelle européenne pourrait accélérer la création d'une application de traçage luxembourgeoise. Car pour rappel, si le Premier ministre Xavier Bettel (DP) se disait fin avril «ouvert» à une forme de traçage, mais à certaines conditions, c'est toujours aujourd'hui le traçage analogique - et non informatique - opéré par la cellule dédiée de l'Inspection sanitaire luxembourgeoise qui reste en vigueur au Grand-Duché.

