La capitale de l’Europe attire de nouvelles enseignes de l’industrie du luxe. Les autorités de la ville saluent l'arrivée de nouveaux commerces marquant une reprise post-covid.

Bruxelles se refait doucement une santé

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Bruxelles, capitale du luxe ? C'est un peu l'Arlésienne. Il y a un bout de temps déjà que certains imaginent la capitale de l'Europe concurrencer dans les cœurs et les portefeuilles des villes comme Paris, Londres ou Milan. Il faut dire que la clientèle est partiellement là, avec ses fonctionnaires européens et atlantiques, ses exilés fiscaux français et, plus généralement, une population issue des beaux quartiers.

«Plusieurs maisons prestigieuses, notamment celle d'Yves Saint Laurent et Panerai, ouvrent en effet une boutique à Bruxelles. La célèbre entreprise française s'installera au boulevard de Waterloo avant l'été. La marque de montres de luxe italienne vient de prendre, elle, ses quartiers rue Dansaert. Ces deux arrivées se rajoutent aux ouvertures en 2021 de l'horloger MCW Collection à Uccle ou de l'hôtel 5 étoiles Juliana dans le centre. Elles confirment la bonne santé du secteur et la capitale comme son épicentre belge », note Le Soir.

«Des signes de la reprise post-covid»

Les investissements dans le commerce de luxe touchent à plusieurs secteurs, dont les vêtements, la maroquinerie, la joaillerie, les vins fins ou la parfumerie. On les retrouve sans surprise boulevard de Waterloo, rue Dansaert, au Sablon, à la place Brugmann, à Fort Jaco, etc. Sans surprise dans des communes où vivent des Bruxellois aisés.

Les autorités de la ville applaudissent l'arrivée de Panerai et d'Yves Saint Laurent. « On se réjouit de voir qu'il y a de nouveaux commerces, notamment dans le secteur haut de gamme, que ce soit dans le centre historique ou au boulevard de Waterloo. Ces investisseurs privés qui arrivent sont des signes de la reprise post-covid.»

La capitale revient de loin. Elle avait été complètement désertée par le tourisme international au lendemain des attentats du 22 mars 2016 qui avaient frappé la station de métro Maelbeek et l'aéroport de Zaventem. Une clientèle d'hommes d'affaires avait rapidement réapparu, mais les visiteurs d'un jour ou d'une semaine s'étaient faits rares, persuadés que la très proche Molenbeek était un « nid de terroristes ». Puis, le covid avait littéralement paralysé la ville. Certains quartiers reviennent néanmoins à la vie, avec de nouveaux commerces installés là où des restaurants et des cafés avaient parfois tenu des décennies avant de succomber face au virus.

Rudy Van Lancker, le patron des restaurants Chez Léon et Aux Armes de Bruxelles, véritables institutions de la gastronomie situées dans l'Ilot Sacré, s'est récemment donné la mort. Les circonstances du décès n'ont pas été précisées, mais plusieurs témoignages de proches relayées par les médias ont fait état de difficultés financières pour l'emblématique restaurateur.

A la fin février, le café Métropole a fermé. L'hôtel Métropole avait mis la clé sous le paillasson en 2020. Le café, lui, avait rouvert il y a un an. Mais ce n'était qu'un sursis. « La ville n'est plus ce qu'elle était, a expliqué le gestionnaire. Avant, nous avions des touristes, des employés de bureau qui venaient manger le midi, une clientèle de séminaires. Aujourd'hui, tout cela est terminé. (…) Sur la place de Brouckère, il n'y a plus rien. Pas d'animation, pas de restaurants qui attirent les gens. »

Le nouveau piétonnier qui a coupé le centre de Bruxelles de la circulation garde ses détracteurs féroces. Certains investisseurs veulent pourtant y croire. Un hôtel 5 étoiles s'est ouvert place des Martyrs, à proximité de la rue Neuve. Quant à des groupes comme LVMH (Guerlain, Louis Vuitton, Dior), ils prospèrent, traduisant ainsi un engouement pour le luxe.

