La destruction des symboles coloniaux est l’une des solutions envisagées pour «décoloniser» la ville.

Bruxelles pourrait fondre les statues de Léopold II

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Bruxelles va-t-elle fondre les statues de Léopold II ? Cette question volontiers provocante est prise au sérieux par les autorités régionales.

Un groupe d’experts (historiens, chercheurs, juristes) est en effet mandaté par le gouvernement bruxellois pour plancher sur le sort à réserver aux symboles coloniaux que l’on retrouve un peu partout dans les parcs et les rues de la capitale. Une idée consisterait en la destruction de statues qui font aujourd’hui polémique, comme celle de Léopold II sur la place du Trône. Fondue, elle serait recyclée en un mémorial commémorant les victimes de la colonisation. Le gouvernement bruxellois du socialiste Rudi Vervoort se dit prêt à en discuter.

Lors d’un débat sur RTL-TVi, plusieurs activistes favorables à cette solution ont exprimé leur point de vue. «La fonte répare et rend justice à ceux dont on ne parle pas», estime Georgine Dibua Mbombo, qui prône la décolonisation de l’espace urbain.

«L'histoire ne s'efface pas»

Cette revendication est toutefois contrée par l’opposition libérale au Parlement bruxellois pour qui «l'histoire ne s'efface pas». «On doit la conceptualiser, fait valoir la députée Alexia Vincent. La question est toujours: jusqu'où va-t-on? Est-ce qu'on doit balancer aux ordures les tableaux de toute une série de personnages ? Que fait-on de Charlemagne qui a massacré les Saxons? (...) Je pense que ce n'est pas la bonne réponse.» La députée régionale propose pour sa part d’instituer une approche pédagogique des traces de la colonisation via un système de QR code mis à disposition du public.

Une chose est sûre : la Belgique souffre toujours de «son» Congo. Avant la crise sanitaire, la remise en cause de la présence d'objets renvoyant à la colonisation dans ses parcs et ses rues était allée crescendo. Léopold II, les exactions qu’il a couvertes au Congo, le pillage en règle des richesses de la colonie, et plus largement la période coloniale sont devenus des symboles à abattre. En plusieurs endroits, la Flandre a déjà retiré certaines statues et passe pour un exemple à suivre.

Les gestes envers Kinshasa démultipliés

De là à en faire une démarche nationale, il y a un pas que le socialiste Thomas Dermine ne semble pas vouloir franchir. «Faire fondre une statue, c'est se mettre la tête dans le sable», estime le secrétaire d’Etat à la Politique scientifique.

Parallèlement à la réflexion entreprise par Bruxelles sur sa «décolonisation», la Belgique multiplie les gestes envers Kinshasa. Les relations tendues entre les deux pays qui avaient cours sous la présidence de Joseph Kabila se sont quelque peu apaisées. La Belgique vient en outre de remettre à la république démocratique du Congo un «inventaire complet» des objets d’art détenus par le musée de l’Afrique de Tervuren.

84.000 objets

Cette institution représente elle-même un héritage de la période coloniale puisqu’elle fut inaugurée en 1898 par Léopold II. Le souverain qui possédait alors personnellement la colonie avait réinjecté une partie de l’argent produit par son exploitation effrénée et par un esclavagisme qui ne disait pas son nom dans l’embellissement de la capitale et l’aménagement de la côte belge.

Quelque 84.000 objets ethnographiques et organologiques (sculptures, masques, ustensiles, instruments de musique, …) figurent dans cet inventaire, soit 70% du fonds du musée. Les pièces pourront être réclamées par Kinshasa. Selon les autorités, seule «une toute petite fraction des œuvres» a toutefois été acquise dans des conditions illégitimes, par des transactions commerciales inéquitables, du pillage ou autres actions violentes.

