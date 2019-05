La Commission européenne a plaidé ce mercredi pour une ouverture sans plus attendre des négociations d'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du Nord à l'UE.

Bruxelles pour l'élargissement de l'UE «maintenant»

(AFP) L'Albanie et la Macédoine du Nord ont fait les efforts demandés par les 28, a jugé la Commission européenne ce mercredi. L'instance dirigeante de l'Union européenne a plaidé auprès des 28 pour une ouverture sans plus attendre des négociations avec les deux pays en vue de leur adhésion à l'UE.

L'annonce intervient quelques jours après les élections européennes, dont les résultats ont été marqués par la progression des partis eurosceptiques, populistes et nationalistes.

Par ailleurs, l'exécutif européen «recommande que le Conseil (l'instance regroupant les pays de l'UE, ndlr) ouvre maintenant des négociations d'adhésion», a déclaré Johannes Hahn, le commissaire en charge du dossier, qui s'exprimait devant des eurodéputés à Bruxelles, en dépit des luttes de pouvoir internes.



Il y a un an, les 28 avaient donné leur feu vert à une ouverture des négociations d'adhésion à l'UE de l'Albanie et la Macédoine du Nord, mais seulement en juin 2019, et en l'assortissant de nombreuses conditions. Face aux réticences de certains pays européens, ils demandaient notamment que l'Albanie redouble d'efforts dans la lutte contre le crime organisé et la corruption. La Commission européenne doit publier mercredi un rapport faisant le point sur les réformes menées par l'ensemble des pays candidats à une adhésion.



L'Albanie et la Macédoine du Nord «ont mis en oeuvre des réformes, en particulier dans les domaines mis en avant par le Conseil en juin 2018», a estimé M. Hahn. «Pour rester crédible, l'UE doit s'en tenir à ses engagements et répondre clairement et positivement lorsque les pays respectent les leurs», a-t-il ajouté. Le rapport d'évaluation de la Commission servira de base aux États membres pour décider s'ils acceptent désormais d'ouvrir ces pourparlers.

