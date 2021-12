La menace de fermeture définitive de la plateforme Uber pèse sur la mobilité dans la capitale belge.

Bruxelles en pleine guerre des taxis

Max HELLEFF La menace de fermeture définitive de la plateforme Uber pèse sur la mobilité dans la capitale belge.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Les manifestations de taximen se sont multipliées ces dernières semaines dans les rues de Bruxelles. Un jour, les taxis traditionnels. L'autre jour, les taxis Uber. Mercredi encore, ces derniers ont protesté devant le Parlement régional pour appeler à des mesures transitoires leur permettant de reprendre le travail. Les deux camps sont adversaires, et tous luttent pour leur survie.

A la fin du mois dernier, les chauffeurs titulaires d’une licence LVC (location de voiture avec chauffeur), qui utilisent l’application Uber, ont été privés de plateforme. C'est la multinationale elle-même qui, parce qu’elle venait de perdre un procès en justice contre la compagnie bruxelloise Les Taxis verts, a choisi de la fermer. Théoriquement, 2.000 conducteurs titulaires d’une licence LVC auraient dû cesser leurs activités.

Mais le dossier a immédiatement pris un tour politique. Rebondissant sur la menace d'Uber, les libéraux et les humanistes francophones (opposition) ont taxé le gouvernement bruxellois du socialiste Rudi Vervoort d’être «clairement responsable» de la situation. Ils ont dénoncé l’absence de réforme du secteur du taxi attendue depuis des années et la «lâcheté» de la majorité gouvernementale.

Pour les libéraux du Mouvement réformateur, Uber complète l'offre habituelle de taxi et permet à des milliers de Bruxellois de gagner leur vie. «Bruxelles, estiment-ils, est la ville où le risque de pauvreté est le plus élevé en Europe et le PS risque d’envoyer des milliers de personnes au chômage ou au CPAS (assistance publique).»

Le rouleau compresseur

Ces propos ont fait mouche. Quatre partis de la majorité au parlement bruxellois ont formulé une solution temporaire permettant aux chauffeurs Uber de continuer à travailler en attendant que le Plan Taxi promis de longue date soit enfin prêt et offre un statut égal à tous les chauffeurs. L’ordonnance, dite «sparadrap», doit en quelque sorte recoller les morceaux.

Mais le Parti socialiste n’en n’a pas voulu. Il a préféré accélérer la finalisation du Plan Taxi plutôt que de soutenir, dit-il, un texte favorable à Uber. Il dénonce la dérégulation qui frappe le secteur, s'associant ainsi aux représentants des taxis traditionnels. Depuis, un accord est intervenu pour un Plan Taxi censé aboutir à une solution. Un texte pourrait rapidement être voté, qui rendrait un peu d'oxygène au secteur.

Dans ce dossier, le PS joue les défenseurs des «vrais» travailleurs bruxellois face au rouleau compresseur Uber. Pas question en outre de les laisser filer au PTB communiste, parti qui refuse catégoriquement l’ordonnance «sparadrap». Mais, en face, les partenaires gouvernementaux du PS campent sur leurs positions.

La presse pointe donc une énième fracture dans le gouvernement bruxellois et le risque de voir se dessiner une majorité alternative qui menacerait le fragile équilibre de la coalition hétéroclite conduite par le socialiste Rudi Vervoort. Au printemps dernier, une décision de justice donnant raison contre la Société de transports publics bruxellois (Stib) à une femme qui s’était vu interdire de porter le voile avait provoqué une crise profonde au sein de l’équipe gouvernementale. Là aussi, un problème ancien s’était envenimé en raison de l’incapacité ou du manque de volonté du pouvoir politique à lui apporter une solution.

Il faut ajouter qu'Uber bénéficie d’une certaine cote de popularité à Bruxelles. Les jeunes bénissent ses prix abordables. Les femmes jugent la plateforme «safe». Exception faite des taxis à l’ancienne, tout le monde a intérêt dans ce dossier à trouver une solution. Economique et politique.

