International 7 4 min.

France

Brigitte Macron, Première Dame avec une touche politique

L'attitude de l'épouse du président français est quelque peu différente lors du second mandat de son mari.

De notre correspondante à Paris, Christine Longin

Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander et son épouse, la reine Máxima, ont invité le couple Macron à un dîner de gala mardi soir. Et la question la plus importante en amont dans la presse people française était encore une fois: que porte Brigitte Macron? Une robe blanche avec des appliqués argentés comme à la réception de la Maison Blanche l'année dernière? Ou une création bleue au col pailleté comme lors du dîner avec le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa il y a une bonne année?

La femme forte aux côtés d'Emmanuel Macron Brigitte Macron a la réputation d'avoir les pieds sur terre et d'être proche des gens. Cette enseignante, qui a 24 ans de plus que le président, a eu également une grande influence sur son mari pendant la campagne électorale.

Réponse: la Première Dame, qui fête ce jeudi ses 70 ans, a fait belle figure lors de la réception au palais royal d'Amsterdam. Elle portait une longue robe bleu foncé avec des touches d'argent et de bronze. La Française n'a été éclipsée que par la reine Máxima, qui a attiré l'attention de tous avec une robe bustier rouge du couturier danois Claes Iversen, nommée à juste titre «Princesse Amore».



Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Staatsbankett zum Abschluss des Besuchs in den Niederlanden in dieser Woche: Brigitte Macron (l.) trug ein elegantes, enganliegendes Kleid - Königin Maxima eine Eyecatcher-Robe in Rot. Foto: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Staatsbankett zum Abschluss des Besuchs in den Niederlanden in dieser Woche: Brigitte Macron (l.) trug ein elegantes, enganliegendes Kleid - Königin Maxima eine Eyecatcher-Robe in Rot. Foto: AFP Brigitte Macron weiß mit ihren Outfits zu überzeugen - für den Galabend in der niederländischen Hauptstadt griff sie zu einer dunkelblauen Robe mit Akzenten in Silber und Bronze. Foto: AFP Emmanuel Macron und seine Frau trennen 24 Jahre Altersunterschied. Foto: AFP Ein im wahrsten Sinne des Wortes staatsmäßiger Empfang: Das Ehepaar Macron wird mit großem Tamtam in Amsterdam empfangen. Foto: AFP

Points de vue conservateurs

«Brigitte», comme l'appellent ses fans, ne veut pas seulement remplir les magazines pendant le second mandat de son mari. Comme le président, l'ancienne enseignante veut laisser un héritage. Pour cela, elle ose de plus en plus souvent les déclarations politiques en couverture.

Alors que le président est considéré comme distant et peu empathique, Brigitte Macron est connue pour être chaleureuse et accessible.

Janvier dernier, lors d'une interview au Parisien, elle se dit favorable au port de l'uniforme scolaire dont elle garde de bons souvenirs. «J'ai porté un uniforme étant écolière: jupe bleu foncé, pull bleu foncé pendant 15 ans», dit-elle tout en précisant que c'est un gain de temps et d'argent. «Je suis donc favorable à l'uniforme à l'école, mais il faut que ce soit un vêtement simple et non terne.»

Brigitte Macron, considérée politiquement comme plutôt conservatrice, ne se limite pas au code vestimentaire dans les écoles. Elle se prononce contre l'écriture inclusive et l'introduction d'un pronom non sexiste («iel» - une combinaison de «il» et «elle»), qui n'existe pas en français. Dans une interview télévisée, elle a même commenté la réforme controversée des retraites.



«La part d'humanité d'Emmanuel Macron»

De telles apparitions auraient été impensables lors du premier mandat de son mari. À l'époque, la Première Dame se concentrait uniquement sur ses fonctions de représentation. La réception du président américain de l'époque, Donald Trump, à Paris en 2017 est inoubliable. L'ex-président américain n'a pu s'empêcher de commenter la différence d'âge de 24 ans entre Brigitte et Emmanuel Macron et tout en précisant qu'elle était encore «en forme pour son âge». Ce à quoi, la grand-mère de sept enfants a simplement souri.



Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 2017 war Brigitte Macron (2.v.r.) - zusammen mit ihrem Mann - zu Gast in Luxemburg. Hier ist sie bei einem Rundgang durch die Stadt und einem kurzen Treffen mit Xavier Bettel (l.) zu sehen; mit von der Partie sind auch Amélie Derbaudreghien, die Partnerin des damaligen belgischen Premiers Charles Michel, und Gauthier Destenay, der Gatte des luxemburgischen Premierministers. Foto: Guy Wolff/LW-Archiv

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. 2017 war Brigitte Macron (2.v.r.) - zusammen mit ihrem Mann - zu Gast in Luxemburg. Hier ist sie bei einem Rundgang durch die Stadt und einem kurzen Treffen mit Xavier Bettel (l.) zu sehen; mit von der Partie sind auch Amélie Derbaudreghien, die Partnerin des damaligen belgischen Premiers Charles Michel, und Gauthier Destenay, der Gatte des luxemburgischen Premierministers. Foto: Guy Wolff/LW-Archiv Beim Besuch in Luxemburg im Jahr 2017 gab es auch ein Zusammentreffen des französischen Präsidentenpaares mit Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa. Foto: Pierre Matgé/LW-Archiv Beim Luxemburg-Besuch im Jahr 2017 amüsierte sich Brigitte Macron unter anderem mit Gauthier Destenay, dem Ehemann von Xavier Bettel, bei einem Rundgang im Mudam in Kirchberg. Foto: Anouk Antony/LW-Archiv

Le couple Macron, marié depuis 2007, s'est rencontré au lycée, où Brigitte Auzière, alors mariée et mère de trois enfants, dirigeait la troupe de théâtre. La suite de l'histoire d'amour inhabituelle est bien connue. Depuis son arrivée à l'Elysée, le rôle de Brigitte Macron est clairement défini par une charte: représentation lors de déplacements à l'étranger, engagement caritatif et culturel, et supervision des cérémonies à l'Elysée. Brigitte Macron a son propre bureau avec deux employés dans «l'aile Madame» du palais présidentiel. Là, elle influence aussi discrètement le chef de l'Etat, dont on dit désormais qu'il n'écoute que sa femme et le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler.



Alors que le président est considéré comme distant et peu empathique, Brigitte Macron est connue pour être chaleureuse et accessible. Lorsqu'elle promène le chien Nemo, les Français lui posent souvent des questions sur leurs soucis, a-t-elle rapporté dans une interview à la radio. « Les gens me parlent très ouvertement.» Et la Première Dame transmet tout au président.

«Elle est la part humaine d'Emmanuel Macron», le magazine Le Point cite un confident. Le couple présidentiel a organisé sa visite aux Pays-Bas pour être de retour en France le jour de l'anniversaire de Brigitte Macron ce jeudi. Ce que fait la Première Dame en ce jour spécial n'est pas connu. Mais elle a révélé une chose à l'avance: «Je ne lirai rien ce jour-là.» Certainement pas de mauvais commentaires sur son âge.



