Brigitte Macron s'est prononcée «pour le port de l'uniforme à l'école», dans un entretien publié mercredi par Le Parisien, dans lequel elle donne son avis sur plusieurs autres sujets liés à l'éducation, du portable au lycée au niveau en orthographe.

Sujet clivant

Brigitte Macron favorable au port de l'uniforme à l'école

(AFP) - Interrogée par sept lecteurs du quotidien, l'épouse du président Emmanuel Macron a répondu très directement à une question sur l'uniforme.

«J'ai porté l'uniforme comme élève: 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine. Et je l'ai bien vécu. Cela gomme les différences, on gagne du temps - c'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin - et de l'argent - par rapport aux marques», dit la première dame française.

«Donc je suis pour le port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue simple et pas tristoune», ajoute-t-elle. Ce sujet est très controversé, jusqu'au sein du camp présidentiel. Le parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, a lancé un groupe de travail à l'Assemblée nationale sur le sujet.

Je ne veux pas de loi à ce sujet. Imposer l'uniforme à tous les élèves, c'est non. Pap Ndiaye, ministre français de l'Education

Mais le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye a dit encore la semaine dernière sur BFMTV ne pas vouloir «ouvrir ce débat, en tout cas à l'échelle nationale». «Je ne veux pas de loi à ce sujet. Imposer l'uniforme à tous les élèves, c'est non», a-t-il martelé, tout en relevant qu'un établissement pouvait en instaurer un au niveau local.

Une proposition de loi du Rassemblement national visant à rendre obligatoire l'uniforme dans les écoles et collèges publics a été rejetée mi-décembre en commission à l'Assemblée, malgré le soutien de la droite. Le texte est attendu jeudi dans l'hémicycle.

L'objectif du projet selon le parti est d'«éviter la pression» des «islamistes» et de mettre fin au «concours aux habits les plus chers, les plus luxueux, les plus à la mode», plaide Marine Le Pen. Fait notable, il s'agit du seul texte du RN qui a reçu le soutien d'un autre groupe politique, celui des députés LR, qui ont déjà déposé des textes similaires.

Harcèlement et orthographe également abordés

Dans ce long échange, Brigitte Macron appelle par ailleurs à accélérer la sensibilisation sur le harcèlement, sa grande cause, dès le primaire et à en faire «une priorité». Elle plaide aussi pour une simplification des numéros verts sur le sujet. Et elle se dit «favorable» à l'extension au lycée des règles anti-portables du collège.

«Il ne faut absolument pas baisser le niveau d'exigence» sur l'orthographe, «je recommande de faire tous les jours une petite dictée», ajoute-t-elle par ailleurs, à la veille de recommandations pédagogiques sur ce thème.