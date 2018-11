La Grande-Bretagne resterait dans une union douanière temporaire avec l'Union européenne après le Brexit pour éviter une frontière coupant l'île d'Irlande entre le Nord, membre du Royaume-Uni, et le Sud, selon un nouvel accord intervenu entre Londres et Bruxelles, affirme dimanche le Sunday Times.

Brexit: accord imminent sur la frontière irlandaise

(AFP) - La Première ministre britannique Theresa May a obtenu des concessions de Bruxelles, l'UE ayant accepté d'inscrire une union douanière pour «l'ensemble du Royaume-Uni» dans l'accord de divorce, selon des sources proches du dossier citées par l'hebdomadaire.



La frontière irlandaise constitue l'un des principaux obstacles à un accord sur le Brexit, aucune des parties ne souhaitant rétablir une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord par peur de compromettre l'accord de paix ayant mis fin à des décennies de violences communautaires. Selon cet accord, l'Union européenne accepterait que les vérifications des marchandises soient faites dans les usines et magasins plutôt qu'à la frontière, écrit le Sunday Times.

Le porte-parole de la Première ministre n'a pas confirmé l'information, la qualifiant de «spéculation», selon la chaîne de télévision Sky News. Le 2 novembre, le chef de la diplomatie irlandaise, Simon Coveney, et David Lidington, le secrétaire d'Etat auprès du cabinet de Mme May, avaient assuré que Dublin et Londres étaient «très près» de s'accorder sur la manière de maintenir une frontière ouverte sur l'île d'Irlande après le Brexit, principal obstacle à la conclusion d'un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Brexit est prévu le 29 mars 2019.

