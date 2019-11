Le Brexit sera acté d'ici Noël et l'austérité prendra fin, a promis le Premier ministre britannique lors d'un meeting politique, dimanche. Des annonces visant à séduire les électeurs qui retournent aux urnes pour la troisième fois en quatre ans, le 12 décembre.

Boris Johnson veut un Brexit avant la fin de l'année

Le Brexit sera acté d'ici Noël et l'austérité prendra fin, a promis le Premier ministre britannique lors d'un meeting politique, dimanche. Des annonces visant à séduire les électeurs qui retournent aux urnes pour la troisième fois en quatre ans, le 12 décembre.

(AFP) - Le Premier ministre conservateur Boris Johnson a dévoilé dimanche ses plans en cas de victoire aux prochaines élections, le 12 décembre au Royaume-Uni. Pour le Premier ministre, ces élections sont le seul moyen de sortir le Royaume-Uni de l'impasse du Brexit, qui divise le pays depuis son vote par 52% des Britanniques lors d'un référendum en 2016. Une fois cette sortie entérinée, une vague d'investissements publics mettra fin à l'austérité, a-t-il avancé.

«Réalisons le Brexit et nous pouvons nous concentrer sur les priorités des Britanniques», a martelé Boris Johnson. Boris Johnson a mis en avant son principal atout : l'accord qu'il a négocié avec Bruxelles et qui est «tout prêt». En amont de son discours, il a promis un «cadeau de Noël anticipé» aux électeurs s'il est réélu, avec le retour devant le Parlement dès le mois prochain du projet de loi sur l'accord de retrait de l'Union européenne.

Boris Johnson promet aussi aux Britanniques 20.000 policiers de plus dans les rues, 50.000 infirmiers de plus et des milliards injectés dans les services publics. Le tout sans augmenter les impôts ni la TVA, ce qui a soulevé des questions sur le financement de ces projets.

«Les Conservateurs doivent clarifier comment ils comptent atteindre leurs objectifs qui comportent des dépenses conséquentes sans augmenter les impôts, la dette publique, ou les deux», a commenté Mark Littlewood, directeur général du cercle de réflexion Institute of Economic Affairs. Pour l'opposant Jeremy Corbyn, «plus de coupes budgétaires, plus de ratés, et des années d'incertitude supplémentaires sur le Brexit» seraient à prévoir en cas de victoire de M. Johnson.

Malgré ces critiques, le Parti conservateur est nettement en tête des sondages avec environ 40% d'intentions de vote, plus de dix points devant le Labour. Le parti devrait profiter du renoncement de l'europhobe Nigel Farage à présenter des candidats de son Parti du Brexit dans plus de 300 circonscriptions.