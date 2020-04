Officiellement, l'état de santé du Premier ministre britannique s'améliore, ce mercredi. Mais le bilan de la pandémie s'aggrave dans le pays avec pour la première fois plus de 900 morts enregistré en 24 heures.

Boris Johnson va mieux, pas le Royaume-Uni

Officiellement, l'état de santé du Premier ministre britannique s'améliore, ce mercredi. Mais le bilan de la pandémie s'aggrave dans le pays avec pour la première fois plus de 900 morts enregistré en 24 heures.

(pj avec AFP) Le Royaume-Uni enregistre, ce mercredi, plus de 7.000 victimes du covid-19 au total. Une triste nouvelle que ne parvient pas à combler l'annonce faite ce matin par le ministre des Finances britannique que l'état de santé de Boris Johnson, lui, s'améliore. Le quinquagénaire, hospitalisé depuis dimanche, a pu s'asseoir sur son lit et parler avec les soignants. «Il a un bon moral» et n'a pas été placé sous respirateur, après avoir reçu de l'oxygène, avait indiqué plus tôt dans la journée un porte-parole du Premier ministre.

Le Royaume-Uni qui avait tardé à suivre ses voisins en termes de confinement, est désormais l'un des plus violemment touchés en Europe. Le ministère de la Santé a ainsi enregistré 938 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un nouveau record. Au total, le SARS-Covid-2 a tué 7.097 personnes au Royaume-Uni et contaminé officiellement 60.733 personnes.

A Dominic Raab de diriger le Royaume-Uni Le Premier ministre Boris Johnson, ayant été admis lundi soir en soins intensifs pour cause de coronavirus, le voilà remplacé provisoirement par son ministre des Affaires étrangères.

Dominic Raab, chargé d'assurer l'intérim de Boris Johnson, doit prendre une éventuelle décision de prolongation du confinement, aux conséquences sociales économiques et sociales particulièrement douloureuses. Après avoir décidé d'exceptionnelles mesures de soutien aux entreprises pour qu'elles ne licencient pas leurs employés pendant la crise, le ministre des Finances a annoncé mercredi une aide de 856 millions d'euros pour maintenir à flot le secteur caritatif.

150.000 décès attendus en Europe

Un peu moins de la moitié de cette enveloppe ira à des petites associations locales aidant les personnes vulnérables, en leur apportant par exemple de la nourriture ou des médicaments.

Selon une étude publiée en début de semaine par l'Institute for Health Metrics de l'Université de Washington, le pays pourrait déplorer jusqu'à 66.000 morts lors de la première vague de la pandémie, sur un total d'environ 150.000 décès attendus en Europe.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.