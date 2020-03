Le président brésilien a annoncé, vendredi, ne pas être porteur du coronavirus. Une nouvelle assortie d'une photo sur Facebook sur laquelle il fait un bras d'honneur.

Bolsonaro rassure, à sa façon, sur sa santé

(AFP) - Dernièrement, le président brésilien Jair Bolsonaro était en visite officielle aux Etats-Unis. A son retour, le chef d'Etat a dû être testé au coronavirus. Il est vrai que parmi la délégation qui l'accompagnait un des membres, le chef du service de presse, a été dépisté positif au virus. Une nouvelle qui a quelque peu semé la panique dans l'entourage du président comme de son hôte, Donald Trump.

Mais tout va bien. Et Jair Bolsonaro n'a pas manqué de le faire savoir au monde entier en publiant, sur Facebook, d'abord une photo d'un bras d'honneur et ensuite ce message : «NE CROYEZ PAS LES MEDIAS DES FAUSSES INFORMATIONS».

L'un de ses fils, le député Eduardo Bolsonaro, avait peu auparavant démenti des rumeurs et assuré sur Twitter que les résultats des tests de Jair Bolsonaro n'étaient pas encore connus. «Trop de mensonges et peu d'information», avait tweeté Eduardo Bolsonaro. «Les tests au coronavirus effectués sur l'équipe qui était avec JB aux Etats-Unis ne sont pas encore terminés». «Il y a toujours des gens qui racontent des mensonges dans les médias et si l'histoire est confirmée, ils diront "je te l'avais dit", sinon ce sera une fausse information de plus», poursuit le député dans un post en anglais et en portugais.

Le quotidien populaire de Rio O Dia avait annoncé peu avant que le président - qui a lui-même déclaré la veille au soir dans une vidéo dans laquelle il portait un masque de protection qu'il saurait «dans les prochaines heures» s'il était positif - l'était effectivement, d'après un premier test. Ce quotidien affirmait, citant des sources non identifiées au Palais présidentiel, qu'un deuxième test devait être réalisé «vendredi pour savoir s'il a été contaminé».

Le Brésil, pays de 210 millions d'habitants, n'a enregistré que 77 contaminations et aucun décès à ce jour dus au nouveau coronavirus, qui frappe bien davantage les Etats-Unis, où une quarantaine de personnes sont mortes et 1.700 sont infectées. Jair Bolsonaro a récemment jugé que la gravité du coronavirus avait été «surestimée».