Faut-il «débrancher» Vincent Lambert, le tétraplégique dont le cas bouleverse la France depuis des années?

International 2 min.

Billet: Vincent et l'impensable

Gaston CARRE Faut-il «débrancher» Vincent Lambert, le tétraplégique dont le cas bouleverse la France depuis des années?

Un tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale de Vincent Lambert, le patient tétraplégique en état végétatif depuis un accident de voiture en 2008, après le désistement de trois experts appelés à se prononcer sur son cas. La famille du jeune homme est déchirée: son épouse est favorable à l'euthanasie passive, ses parents, fervents catholiques, exigent son maintien en vie. Faut-il «débrancher» Vincent Lambert?



Quelle que soit la réponse donnée à cette question, elle déclenche une cascade sans fin d'interrogations nouvelles. Soit on considère que Vincent a droit à sa mort, et c'est un pouvoir de démiurge que la collectivité dès lors s'attribue, sans que l'on sache où, d'un point de vue éthique, commence et où doit finir ce pouvoir, soit au contraire on considère que Vincent est condamné à sa vie à perpétuité et alors se pose la question des postulats sur quoi peut reposer l'affirmation d'une intangibilité absolue de l'existence.



La science a tout dit de la vie, elle a osé les explorations les plus savantes, les plus indécentes parfois pour sonder la chair et ses mystères, mais elle s'arrête aux limites du corps et laisse à l'éthique le soin de répondre aux questions en suspens, les plus élémentaires en apparence, les plus vertigineuses en vérité: quand commence la vie? Quand s'achève-t-elle?

L'affaire Lambert montre combien il est difficile, non de repérer mais de décider l'instant où la vie n'est plus la vie, et les interrogations de la «bioéthique» sont telles désormais qu'on ne sait plus bien non plus l'instant où elle advient. Le vivant cependant se déploie dans sa réalité de continuum, de motus perpetuus. Les chrétiens dès lors sont confortés dans la conviction qu'il y a une vie après la vie, les hindouistes diront qu'il y en avait une avant déjà, qui ne demandait qu'à se réincarner, les sceptiques affirmeront que la vie n'a point besoin d'un créateur pour en assurer la pérennité.



Quant à l'affaire Vincent Lambert et aux questions qu'elle soulève, cette tragédie montre qu'il est un moment où la science s'avère impuissante à répondre à l'essentiel. Il faut la laisser à son impuissance mais veiller à ce que l'éthique, qui doit prendre le relais, ne vienne s'éclairer en contrebande de cette science qui par son désistement nous confronte à notre responsabilité.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.