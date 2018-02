Le drame récurrent des tueries dans les lycées américains est un problème qui exigeait une solution. C'est Donald Trump lui-même qui l'a trouvée: on va armer les profs aussi. Un coup de génie!

Billet: Un coup de génie

Gaston Carre

Comment éviter que les salles de classe en Amérique ne se transforment en stands de tir? Comment mettre un terme à l'épouvantable réitération des tueries dans les écoles, les collèges et leurs campus? Comment neutraliser les tueurs sans flinguer la démocratie, cette démocratie américaine qui dispose que le droit de tirer est de même indice que le droit de vote au catalogue des droits de l'Homme, de la Femme et des Potaches au cerveau cramé par les jeux vidéo?



Voilà des jours, des mois et des années que l'Amérique cherchait, et voilà que le président Trump en personne vient de trouver: pour maîtriser les élèves armés il faut armer les profs aussi. C'est remarquable, non?

C'est remarquable, oui, et c'est un lumineux éclairage de la raison trumpienne à l'oeuvre: cet homme dans sa sagesse se saisit d'un problème et conçoit une solution sans s'embarrasser de la cause.

Si Donald Trump repère un trou dans la toiture il fait réparer le trou et ne cherche pas à interdire la pluie. Nous autres Européens, tels l'idiot du proverbe chinois, regardons le doigt par quoi il désigne la brèche.

Et à ceux qui douteraient encore du bon sens du président, et de la cohésion souterraine de sa pensée, signalons qu'à travers cette nouvelle initiative, qui consiste à armer les enseignants aussi, Trump parachève l'idéal américain d'une démocratie radicale, qui comme tout système véritablement clos porte en lui les germes de tout développement futur.



Ainsi, si demain un prof en armes venait à dégommer des élèves pour une copie mal troussée, on pourra songer bien vite à armer les élèves aussi. Tous les élèves.

Telle est la grandeur de la démocratie américaine: peu lui importe la cible, pourvu que chacun puisse tirer son coup.