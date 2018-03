Ne nous moquons pas de Donald Trump.

Billet: Trump, un précurseur

Gaston Carre Ne nous moquons pas de Donald Trump.

Congédiant un ministre par un simple tweet, cet homme est un précurseur, un prophète des temps nouveaux, littéralement informes en ce qu'ils renonceront à la lettre comme à la forme.

Trump s'est-il séparé de Rex Tillerson après mûre réflexion? Non: il l'a viré sur une impulsion, et il ne faut pas plus qu'un tweet sans doute pour exprimer un coup de sang – admirons la cohérence de cet homme, qui use d'une communication à la mesure exacte de son action, une action à la hussarde qui signe la fin du politique dans la mesure où elle fait l'économie de la raison.

Nous dira-t-on qu'en évacuant la forme c'est le fond aussi que l'on va condamner? Qu'en renonçant à la lettre on renonce à l'esprit aussi? Que du politique, qui est confrontation d'idées articulées, ne restera plus que ce cirque auquel nous assistons d'ores et déjà, cornes contre cornes, où le plus fort est celui qui tweete le mot qui tue, relayé par un système médiatique où le plus habile est celui qui «pushe» le tweet le plus vite?

On tweete comme on vire, on pense comme on tweete, la désinvolture de la forme ne fait qu'attester une frivolité quant au fond. On passe aujourd'hui d'un ministre à l'autre, d'un job à l'autre, de droite à gauche, de gauche à droite, dans un univers étale où tout se vaut, où l'on peut naviguer au gré de ses intérêts voire de ses humeurs, sans inscrire cette navigation dans un passé, une durée et donc un engagement.

Non, ne nous moquons pas de Donald Trump. Il préfigure un temps nouveau, un temps léger, enfin délesté de tout pathos, où l'on signalera un changement de gouvernement par tweet et un conflit avec l'Iran par SMS, dont le récit sera condensé sur une clé USB.