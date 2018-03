Karl Marx disait que l'histoire passe deux fois, d'abord comme tragédie puis comme farce. L'affaire de l'espion russe nous fait régresser à la Guerre froide dans sa déclinaison la plus bouffonne.

Billet: Tintin chez les Soviets

Karl Marx disait que l'histoire passe deux fois, d'abord comme tragédie puis comme farce. L'affaire de l'espion russe nous fait régresser à la Guerre froide dans sa déclinaison la plus bouffonne.

Par Gaston Carré

J'ai un camarade à Dommeldange. Mon tawaritch Viktor. Je pensais lui rendre visite ces jours-ci, pour causer un peu.

Nous aurions causé de choses et d'autres. De la pluie et du beau temps, du réchauffement climatique dans la taïga. Et à la troisième vodka, sans prévenir, à froid pour ainsi dire j'aurais demandé s'il est bien raisonnable, Viktor, vraiment, de mettre ton armée au service de ce type, là-bas en Syrie, qui écrase sa propre population sous les bombes. Des bombes sur des civils, feu et sang depuis sept ans, sept ans Viktor, avec l'assentiment de Moscou et l'appui de ses avions.

Viktor aurait songé. Il aurait dit, en tout cas, que l'affaire en effet mérite réflexion, et qu'il porterait mes interrogations sur la place Rouge, au Kremlin, où Vladimir Poutine en personne réfléchirait à son tour, à cette question de savoir s'il est bien raisonnable, vraiment, de mettre notre armée au service de ce type là-bas.



Nous aurions causé donc. Or voilà qu'advient cette histoire d'espion russe empoisonné à Salisbury, qui tombe tel un cheveu dans le samovar et vient compromettre ma causerie avec le tawaritch. Cette incroyable histoire d'espion mort en Grande-Bretagne, empoisonné au «novichok» – ce nom déjà, «novichok», que même le Carré (John) n'aurait pas osé, tant il connote le roman de gare, avec barbouzes et sycophantes, valises piégées et parapluies truqués, agents doubles ou triples, agents dormants, pénétrants ou retournés. Et la réaction, tout aussi incroyable, de ces pays européens qui, en pleine crise syrienne, et au moment précis où il faudrait parler avec Moscou, ne trouvent pas plus urgent à faire que de virer, en masse, leurs diplomates russes, sur base d'une présomption d'empoisonnement qui pour l'heure est sans preuve – la masse sans le Luxembourg, qui garde assez de sang-froid pour ne pas hurler avec la meute.



Je m'engage, si le soupçon venait à être avéré, à vider la Caspienne à la cuillère. Mais pour l'heure donc on attend des preuves. Et en attendant les preuves, on ne peut que s'étonner de cette régression à la Guerre froide, une régression bouffonne, quasi parodique, confirmant l'intuition de Karl Marx qui jadis affirma que l'histoire passe deux fois, d'abord comme tragédie puis comme farce.