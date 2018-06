Billet: Relâchement

Alexander Gauland, du parti allemand AfD, se «lâche», et considère l'épisode national-socialiste comme un «Vogelschiss».

Gaston CARRE

Alexander Gauland, du parti allemand AfD, se «lâche», et considère l'épisode national-socialiste comme un «Vogelschiss».

En 1987 Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national français, tenait les chambres à gaz pour un «détail de l'Histoire»; en cette année 2018 Alexander Gauland, du parti d'extrême-droite allemand AfD, considère son épisode nationalsocialiste comme un «Vogelschiss». Pérennité de l'abjection? Inamovible similarité de l'ignominie?



Non, car de Le Pen à Gauland il y a une gradation, et le cynisme glacé de celui-ci est infiniment plus redoutable que ne l'était la grasse canaillerie de celui-là.



Car le Français éructait en situation d'extériorité, tandis que Gauland vomit son ineptie en Allemand, en Allemagne, en ce pays où, plus qu'en tout autre, l'insulte à la mémoire de la Shoah était, croyait-on, une forme quasi impensable de l'indignité. Or le mot de Gauland montre que l'indigne reste possible, et qu'elle exhibe sa face hideuse là même où le pire a été commis.

Cette affaire possède un mérite, si vraiment il faut lui en trouver une: elle montre, à qui en doutait encore, en quelle fange idéologique l'AdF se vautre.



Mais qu'un tel langage puisse être aujourd'hui encore proféré, en Allemagne de surcroît, montre aussi la fertilité du terreau en quoi cette fange se répand: partout en Europe des digues cèdent, des tabous se brisent, partout on «se lâche», comme on dit, en ce temps présent assez relâché, justement, pour permettre à un homme politique de répandre sans retenue son «Vogelschiss».