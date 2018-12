Emmanuel Macron a découvert le «peuple». Grâce aux gilets jaunes. Le peuple déguisé en signaux de détresse pour être vu de Jupiter là-haut.

Billet: Macron et le peuple jaune

Gaston CARRE Emmanuel Macron a découvert le «peuple». Grâce aux gilets jaunes. Le peuple déguisé en signaux de détresse pour être vu de Jupiter là-haut.

C'est lundi dernier à la radio. Un homme politique, un élu de «La République en marche», un proche de Macron donc s'exprime pour défendre son patron. Deux jours plus tôt Paris était à sac, la France fume encore et l'Elu nous explique la position du président face aux cendres. Que dit-il, l'Elu de la macronie calcinée?

Il dit que Macron n'a pas assez répondu au «mécontentement» des Français. Soulignons l'euphémisme: les Français ne sont pas en colère, pas même fâchés, ils sont juste un peu mécontents. Qu'a-t-il négligé, Macron? L'Elu nous enseigne que le président n'a pas fait assez de «pédagogie», et qu'il n'a pas assez expliqué sa politique au «peuple».



Relevons ce mot, «peuple», un peu désuet, que l'on croyait périmé même, avec ses accents à la Georges Marchais. Or là il revient, le «peuple», dans le lexique de la macronie, et ce mot dit assez la condescendance du président face à celui-ci, le peuple, les «gens», la plèbe en somme, que Macron découvre avec l'étonnement qui dut être celui de Giscard jadis quand il déjeunait avec la «France profonde» et découvrait qu'elle ne mangeait pas avec les mains.



Macron, lui, découvre qu'elle bouge avec les pieds. Car elle manifeste, la France profonde, la France des «Gaulois réfractaires au changement», elle trépigne car elle est un peu irritée, légèrement contrariée. Malgré le smog, malgré les gaz de ma Diesel, Jupiter là-haut a vu l'Arc de triomphe en feu. Et, tout autour, une sorte de grouillement, une masse, le peuple mécontent, le peuple en gilets jaunes – ainsi va la France, où il faut se déguiser en panne, en signal de détresse pour être vu de l'Elysée. Que demandent-ils, les signaux de détresse, le peuple en panne?



La détresse demande de la «pédagogie». C'est l'Elu qui l'a dit. On croyait qu'elle voulait des sous, de quoi nourrir les enfants et vivre décemment mais non, elle veut de la pédagogie, et Macron l'a ignoré. Macron a tout juste, sa politique est bonne mais il a oublié d'expliquer pourquoi. C'est pour cela que le peuple est mécontent, un peu contrarié, un peu déçu sans doute de ne pas avoir été instruit.

L'Elu ajoute qu'il faudrait, pour bien instruire, que Macron désormais mette du «récit» dans son action. Parfaitement: du «récit». On croyait que la France manquait de tout, de sous surtout, mais c'est du «récit» en réalité qu'elle veut. On avait un mot ancien, le «peuple», or voici un mot nouveau, le «récit», très macronien, très conceptuel, qui se décline à tous les discours désormais, les Allemands aussi ces temps-ci en raffolent, qui parlent de «Narrativ», le Narrativ selon google.de étant une «sinnstiftende Erzählung», une narration qui donne du sens. La politique de Macron est bonne mais il faut la transcender, l'intégrer dans une sinnstiftende Erzählung, jawohl.



Il faut de la pédagogie donc et il faut du sens, il faut expliquer au Lumpenproletariat qu'il n'a rien certes mais qu'un jour adviendra le Grand Soir, l'heure de la retraite en fait, le Crépuscule des smicards, qui devront s'éclairer aux chandelles alors parce que de leur Smic il ne restera rien du tout.



Grand est le cirque politique, augustes sont ses Elus. Celui-ci considère que le peuple est disposé à tout accepter. Même sa détresse, à condition que Macron en fasse le «récit», Macron le récidiviste.



Le peuple est prêt à tout accepter, oui, sous condition que le pouvoir lui raconte des histoires.