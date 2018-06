Un collégien se fait tirer les oreilles par Macron pour l'avoir tutoyé. Est-ce politiquement correct? Lettre au président...

Billet: Lettre au président Manu

Gaston CARRE

Je vous vouvoie ou je te tutoie, monsieur le Président? Nous tutoyons et nous vouvoyons-nous en même temps?



Je voulais vous dire, monsieur le Président, que je trouve très opportune, nécessaire et salutaire la correction que vous avez infligée au jeune insolent qui l'autre jour vous a dit «salut Manu». La République exigeait cette riposte de votre part, l'honneur de la France exigeait, oui, que vous rappeliez à ce gamin qu'on ne traite pas Marianne comme une meuf, que la France n'est pas sa sister et le Président un pote. Morveux!



«En même temps», comme tu dis souvent, Manu, je kiffe pas trop ton attitude et trouve même que c'était vache de ta part. Car tu peux pas un jour te faire flasher en selfie avec le premier venu et le lendemain fritter un frère qui te dit tu. Tu peux pas la jouer cool, cravate off, t'exhiber avec un groupe de rap à l'Elysée et, «en même temps», chambrer un jeune qui t'appelle Manu. Il fait un bad trip le frangin maintenant, une parano sur les éléments de langage.



Nous trouvons tous deux, moi qui te dis tu et moi qui vous dis vous, qu'un président a pour mission d'indiquer une direction, de dire où il est et où l'on va. Aux jeunes surtout, qui sont un peu perdus, un peu à l'Ouest.



On a eu le Sarkozy du ni-ni, un Hollande neuneu et voilà le Macron nunu, le président de nulle part, ni gauche ni droite.



On a, avec Macron, le président du temps nouveau, indéfini et ambigu, discours fluctuants et codes changeants, un président trans-conceptuel, qui possède à la fois des «éléments de langage» et du «pognon».



Encore un de tes coups, de vos coups sémantiquement tordus, l'affaire du «pognon», ce gros mot qu'un président ne devrait pas dire, mais qu'il charge les médias de divulguer. Car ça fait cool le «pognon», ça fait peuple, mais «en même temps» on induit en erreur, on crée du malentendu auprès de jeunes qui le lendemain vous demandent si «t'as pas cent balles Manu».

C'est ainsi en politique monsieur le président Manu, il faut choisir, on ne peut vouloir à la fois le pognon et l'argent du beurre, la dignité et la démagogie sinon à la fin c'est tout le monde qui est niqué, la République, Marianne et la politique.