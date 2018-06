Les migrants de l'Aquarius se voient confier une mission inattendue: figurants dans une publicité Benetton.

Billet: Le monde selon Benetton

Gaston CARRE Les migrants de l'Aquarius se voient confier une mission inattendue: figurants dans une publicité Benetton.

On apprend que le groupe italien Benetton a cru juste et bon, en plein psychodrame Aquarius, de détourner des images de l'association SOS Méditerranée pour montrer un sauvetage de migrants dans une campagne de publicité.



L'association a protesté, l'affaire a fait des vagues et c'est le but, pour Benetton du moins, dont la contrition – ils vont s'excuser bien sûr – est d'ores et déjà inscrite au «story board» de l'opération.



Benetton, vous savez: ces affiches, ces amples posters en frises, ces galeries d'enfants du monde, de toutes les couleurs, jaunes, verts ou bleus, même des blancs et des noirs, les enfants du monde nouveau, le «world», la différence entre monde et world étant que celui-ci est polychrome et fédéré, «united colors», le monde euphorique du multiculti, chatoyant et exubérant, c'est bien plus qu'une mode, Benetton, c'est une esthétique, qui comme l'a montré Lévinas est une région de l'Ethique.



Mais le world ces jours-ci n'est pas heureux. Il voudrait venir chez nous en Europe, le world, et l'Europe lui claque le port au nez. Un world en guerre, un monde noir, en faim de vie, que nous refoulons d'un coup de taloche sur ses vieux pneus, de sorte que l'Ethique du coup va mal aussi, tout va mal en fait, partout, sauf chez Benetton.



Parce que dans le world de Benetton l'Autre n'a pas faim, n'est pas en guerre, jamais, car il n'est que couleur – on peut broyer du noir certes, voir rouge au vu de ces migrants refoulés mais jamais une couleur n'est en guerre, surtout pas chez Benetton. Parce que la couleur dans le world de Benetton ne relève pas de la chimie – c'est une Essence, au sens de la philosophie.



L'Autre chez Benetton est un principe, un concept comme disent ses brainstormeurs, c'est Platon à l'heure du prêt-à-porter: la marque a purgé l'Autre de ses réalités, de ses scories, du limon accumulé lors de son périple en mer, de ses misères et de sa chair, pour n'en retenir qu'une pellicule de couleur sur quoi elle fait son beurre.

