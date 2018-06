Le diable, ainsi, est l'équivalent métaphorique du ver dans le fruit, l'an 1968 tout entier est ce moment où le fruit tourna en poison et l'Amérique, plus que tout autre au monde, ce pays véreux où le pire peut frapper au coeur du meilleur, aujourd'hui comme hier, au temps de Kennedy déjà comme au temps de Trump.

Billet: le diable est américain

Gaston CARRE Le diable, ainsi, est l'équivalent métaphorique du ver dans le fruit, l'an 1968 tout entier est ce moment où le fruit tourna en poison et l'Amérique, plus que tout autre au monde, ce pays véreux où le pire peut frapper au coeur du meilleur, aujourd'hui comme hier, au temps de Kennedy déjà comme au temps de Trump.

Le diable pour sévir doit agir caché. Au soleil. En cette région du soleil où celui-ci va s'éclipser, le vin tourner au vinaigre, le miel en fiel. Le diable, ainsi, est l'équivalent métaphorique du ver dans le fruit, l'an 1968 tout entier est ce moment où le fruit tourna en poison et l'Amérique, plus que tout autre au monde, ce pays véreux où le pire peut frapper au coeur du meilleur, aujourd'hui comme hier, au temps de Kennedy déjà comme au temps de Trump.



C'est l'Amérique rêvée d'Obama qui a engendré le cauchemar Trump. C'est l'Amérique des aspirations les plus nobles qui aboutit aux assassinats de Luther King et de Robert Kennedy. Souvenons-nous de l'Amérique en 1968: elle voulut la fin de la guerre et l'avènement de la paix, elle voulut la fin des ségrégations et une universelle fraternité, elle endossa sa vieille vocation messianique et promit au monde une aube nouvelle, dont Bob Dylan avait écrit la partition. Le rêve fut de courte durée: non pas qu'il fut anéanti par tout ce qui s'y opposait, non: ce rêve portait en lui-même les ferments de sa corruption.



Alors même que Dylan chantait l'avenir, d'autres déjà, les Doors, chantaient l'apocalypse («This is the end»), et ce sont les enfants fleuris du peace-and-love qui très vite allaient devenir des zombies fanés. L'Amérique n'est pas «un pays de contrastes» comme on dit, c'est une région de la fatalité où grâces et disgrâces surgissent d'une même graine – c'est le cas aujourd'hui, c'était le cas en 68 déjà.



La persistance de cette conjonction – «united states» – nous fascine et nous inquiète, mais peut nous inciter aussi à ne jamais en désespérer: le dégel entre Occident et Corée, une perspective nouvelle pour le Proche-Orient, un new deal viable avec l'Europe pourraient – ce serait paradoxal mais ce n'est pas impossible – porter «in fine» la signature de Trump.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.