Billet: La guerre des gueux

Les Palestiniens en lutte auront tout essayé: après le jet de pierres, après les cocktails Molotov et les pneus en feu, voici qu'ils utilisent des cerfs-volants pour défier l'armée israélienne.

Par Gaston Carré



Israël ces jours-ci célébrait, avec un grand show aérien, le 70ème anniversaire de sa création. Les Gazaouis, qui pendant ce temps se massaient à sa frontière pour réclamer le retour des «frères» réfugiés, offrent un spectacle aéronautique à la mesure de leurs modestes moyens: après les cailloux, après les cocktails Molotov, voici le cerf-volant comme nouvelle arme insurrectionnelle des Palestiniens.



Une fois encore, face à l'interminable conflit israélo-palestinien, c'est la disproportion des moyens qui frappe. Et une fois encore on se dit que cette disproportion devrait conforter le capital de sympathie compassionnelle que les Palestiniens ont su générer dans les opinions publiques. Or, loin de les servir, ces cerfs-volants vont entériner un imaginaire occidental qui depuis longtemps se complaît dans la représentation d'un conflit en déclinaison contemporaine du combat de David contre Goliath.



Les années passant, les décennies passant sans que jamais ne surgisse un signe d'espoir dans le ciel au-dessus de la terre sainte, la disproportion nous apparaît comme un attribut quasi «naturel» de ce conflit: les cerfs-volants, au même titre que les pierres et les pneus en feu, sont perçus comme les attributs immémoriaux, quasi canoniques d'un antagonisme vieux comme la bible, une mythologie précisément, telle la légende de David et Goliath, qui à l'instar de toute mythologie est appelée à perdurer.



Des cerfs-volants? On a, devant ces drones du pauvre, une sorte de sourire navré. Ils ne sont pas pittoresques toutefois, ils sont pathétiques au contraire, et doivent susciter l'indignation plutôt que la condescendance.



Ils doivent rappeler l'incroyable hiatus qui caractérise ce conflit opposant l'une des armées les plus sophistiquées de la planète à l'une de ses populations les plus misérables.