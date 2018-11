Les Gilets jaunes poursuivent leur action en France. Au risque d'un populisme généralisé et d'une disqualification du discours politique.

Billet: la colère sociale à l'ère digitale

Le mouvement des «Gilets jaunes» apparaît comme une fronde sociale d'un type nouveau. De quoi cette fronde se nourrit-elle? Quelles sont, pour la société, pour les institutions et le discours politique, ses conséquences possibles?

Le mécontentement en France depuis samedi s'affiche en jaune, couleur des gilets que portent ces manifestants qui partout ont investi les routes du pays. Face à ce phénomène que l'on pourrait qualifier d'insurrection 2.0, car engendrée et portée par les réseaux sociaux, deux attitudes sont possibles: on peut saluer l'émergence de cette fronde spontanée et véritablement populaire, «horizontale et transversale», qui court-circuite les relais institutionnels ou syndicaux, mais on peut aussi, à l'opposé, ironiser face à cette action qui est «une addition de râleries plus qu'un soulèvement général» (JDD, 18.11.) et pointer les effets pervers de sa spontanéité supposée.



La fameuse goutte de trop



Une colère en France cherchait à s'exprimer. Le prix du carburant en fut le détonateur, tenant lieu de mécontentements multiples, plus ou moins formulés. Disons que la France qui depuis samedi «descend dans la rue» est une France démunie, inquiète et frustrée. Le dénuement est celui de ces Français, nombreux, qui peinent à boucler leurs fins de mois, qui en ville ne trouvent plus à se loger, qui s'inquiètent pour leurs retraites, qui voient leur pouvoir d'achat amputé et l'avenir professionnel de leurs enfants barré.



Un gendarme tente d'interdire l'accès à un barrage en feu à Port-la-Nouvelle. AFP

Nombreux sont ceux qui disent que la hausse des taxes sur le gasoil n'est que la «goutte d'eau qui fait déborder le vase», sachant que le vase contient, aussi un malaise diffus face à une France qui «change», et en laquelle «les Français ne se reconnaissent plus» (Le Pen).

Quant à la frustration, elle s'exaspère du sentiment de ne pas être entendue. Voilà des mois qu'une partie de la France dit ne pas/plus être entendue par Macron, et c'est bien le président que sa colère vise – l'on apprend par l'IFOP que 73% des Français se disent mécontents de Macron.

Macron en ligne de mire



La colère en France couvait de longue date et l'on savait que tôt ou tard elle éclaterait. La surprise a surgi des modalités de son organisation: c'est par les médias sociaux que la mobilisation a pris corps, mais c'est en cette mise en oeuvre inédite aussi qu'elle peut prêter à une certaine relativisation, sachant l'effet boule de neige propre à cette forme de communication, sachant aussi que son caractère expérimental aura déplacé un certain nombre d'observateurs curieux de voir sur quoi allait déboucher cette action privée de schémas répertoriés, qui à certains égards peut être comparée à un rassemblement «flash mob».

Or, si cette action brille par le paradoxe d'une «spontanéité» organisée, sa première faiblesse réside dans l'absence d'un catalogue de revendications articulé, à quoi répond, en corollaire, l'impuissance du gouvernement qui, en l'absence de porte-parole, est privé d'interlocuteurs avec lesquels il serait susceptible de négocier.

Négocier quoi en l'occurrence? Si Macron annule la hausse des taxes sur les carburants c'est toute sa politique environnementale qui est mise à mal, et s'il recule sur ce terrain-là aujourd'hui il devra reculer sur dix autres demain.

1.700 euros après impôts

Autre question: le profil des manifestants. Leurs préférences politiques semblent de peu de poids. Seule constante: l'hostilité des macronistes (La République en Marche) à ce mouvement qui trouve plutôt son homogénéité dans son profil socio-professionnel, s'agissant de catégories qui, selon le politologue Jérôme Sainte-Marie, auraient pour caractéristique commune un revenu «autour ou en-deçà du revenu mensuel médian, qui se situe autour de 1.700 euros après impôts» (Le Figaro du 18.11.).



La «démocratie directe» voulue par Macron se fait voir et entendre en actes. AFP

La prévalence de ce profil révèle un facteur décisif aujourd'hui en France: la polarisation que tente Emmanuel Macron entre «progressistes» et «populistes» échappe à l'ordre politique pour s'incarner dans la réalité sociologique. Macron fédère les progressistes dans l'orbe de la macronie et rejette les autres dans la rue.

Or, dans la «rue», ce sont les éléments les plus bruyants qui se font entendre. D'où ce redoutable paradoxe: les Gilets jaunes sont un mouvement qui échappe aux syndicats et aux relais traditionnels, un mouvement qui échappe aux partis radicaux aussi, mais en encourageant l'expression spontanée de la colère, il permet l'émergence d'une fronde qui certes dénonce la hausse des carburants mais fustige aussitôt «les bourgeois des centre-villes», les «migrants qui mangent nos prestations sociales» et «les Africains qui viennent chez nous alors qu'il n'y a pas la guerre chez eux». La fronde spontanée en somme devient un populisme tout aussi spontané, un populisme hors les partis populistes.

Tous pourris



Emmanuel Macron, qui considère les syndicats comme des organisations d'un autre âge, n'a jamais caché sa sympathie pour la «démocratie directe». La voilà dans la rue, la démocratie directe, en gilet jaune. Pour le meilleur et le pire, le pire étant une sorte de poujadisme à l'italienne, façon Beppe Grillo, qui réduirait le débat politique à son expression la plus fruste, à savoir la polarisation entre un «peuple» mal identifié et des élus nécessairement «pourris».

