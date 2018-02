Billet: L'art de la diplomatie

Des bombes pleuvent sur la Ghouta, en Syrie. Elles seraient, pour partie, lâchées par des avions russes. Moscou dément bien sûr. Moscou dément tout, et est capable même de démentir qu'il y a une guerre en Syrie.

Gaston Carre Des bombes pleuvent sur la Ghouta, en Syrie. Elles seraient, pour partie, lâchées par des avions russes. Moscou dément bien sûr. Moscou dément tout, et est capable même de démentir qu'il y a une guerre en Syrie.

Un diplomate est un homme qui trompe son interlocuteur tout en l'assurant de sa considération. La considération d'un diplomate est un signe subliminal, une oeillade du discours, qui en substance signifie: je vous dis ce que ma fonction m'oblige à dire, mais je sais que vous n'êtes pas dupe, et en vous signalant ainsi la détermination de ce que j'énonce je vous mens tout en saluant votre perspicacité.



Voilà pour le diplomate ordinaire, qui ne cache pas que ses cartes sont plombées. Or un ambassadeur de Russie au Luxembourg n'est pas un diplomate ordinaire, il est un grand diplomate.



Un grand diplomate vous livre, droit dans les yeux, les dénégations les plus criantes, et quand vous demandez à voir ses cartes il vous répond qu'il n'y a pas de cartes. Cela demande du courage, du sang-froid et une sorte de morale de second degré, qui postule que la vérité est la vertu des faibles, et qu'il faut une vertu supérieure pour proférer sans trembler un mensonge d'Etat.



L'ambassadeur de Russie fut très courageux quand en octobre 2016 je l'interrogeai sur les bombardements russes en Syrie. Il affirma, droit comme un samovar: «il n'y a pas de bombardements russes en Syrie». Il fallut discuter beaucoup pour obtenir cette concession: il n'y a pas de bombardements mais «il y a un objectif, qui est d'anéantir les terroristes».

Je ne retournerai pas chez l'ambassadeur de Russie pour l'interroger sur l'actuel soutien russe au massacre de la Ghouta. Parce que je sais déjà qu'il me dira qu'«il n'y pas de soutien russe au massacre de la Ghouta». Et, en insistant beaucoup, qu'«il y a un objectif par contre, qui est d'anéantir les terroristes».