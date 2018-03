La France profonde est traversée par une nouvelle fracture, entre ceux qui pensent que l'héritage de Johnny revient à ses enfants adoptifs et ceux qui considèrent qu'il faut le partager avec ses enfants biologiques. Un deuil national va-t-il finir en sordide querelle notariale?

Billet: Johnny, une saga antique

Voilà des mois que la France se déchire sur la dépouille de Johnny, au point qu'une guerre civile n'est plus à exclure, entre les Français qui estiment que sa fortune revient de plein droit à son épouse Laeticia et ses filles adoptives, et ceux qui affirment qu'il fallait la partager avec les enfants biologiques David et Laura. Sordide, cette querelle de boutiquiers autour d'un homme qui ne comptait guère, flambant ses avoirs au pot de ses Harley?



Des ricaneurs déplorent qu'un deuil national déchoit en querelle notariale, mais ils ont tort: rien n'est sordide, tout est grandiose dans la saga Johnny, jusqu'à cette querelle qui exhausse un drame français en tragédie grecque. Johnny était une idole, mais il lui manquait l'épaisseur du mythe pour prétendre à l'Olympe. C'est chose désormais faite: la mort d'un chanteur moderne accède au panache d'un récit antique, avec son Minotaure à grosse bourse, son pathos oedipien et ses enfants bannis sous le regard navré de Muses chantant Let's twist again.



La France tout entière est transcendée par ce drame, qui la confronte au doute shakespearien et à l'interrogation existentielle: que penser d'un homme qui a déshérité ses enfants de sang au profit de filles d'adoption, ce Priape qui aux fruits de sa chair a préféré des créatures nées de la cuisse de Jupiter? Jojo, ce héros, était-il mauvais père? Telle est au demeurant la fonction des idoles et des mythes, qui permettent une confrontation, par procuration, au Bien et au Mal.



L'enjeu de la question en effet est essentiel: Jojo était la France, et si Jojo était mauvais alors la France l'est aussi, le ridicule en plus, ayant pleuré sur ses blousons de cuir un type qui ne valait pas un clou. La France aujourd'hui doute de ce qui lui fut le plus sûr: Johnny, allégorie de ce que le pays a de meilleur – sa générosité, sa magnifique prodigalité et sa flamboyante inconséquence. Ce faisant, le pays pose un regard torve sur cette Laeticia qu'hier encore il vénérait: on jurait que la star avait trouvé là une épouse bienfaisante, Antigone de tous ses maux, et voilà qu'on la soupçonne de captation d'héritage.



C'est qu'entre le Bien et le Mal la France a tranché: son idole ne pouvait être impure, c'est sa moitié qui est viciée.



Laeticia en Cupidon. Voleuse de feu et coureuse de fonds.



Oh mère mauvaise! Homère indigne!