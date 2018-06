Il faut interdire le portable dans nos écoles et lycées, oui, mais il faut aussi interdire le portable au Sultan d'Agadès.

Billet: Jang et le Sultan

J'apprends que les députés de France ces jours-ci envisagent une interdiction du téléphone portable dans les écoles et dans les lycées. Je me rappelle alors un séjour avec Jean Asselborn au Niger, Afrique, et me demande s'il faut, aussi, interdire le portable au Sultan d'Agadès.



Au Sultan d'Agadès, oui. Il se trouve que tout éminent voyageur se doit, au Niger, Afrique, de rendre une «visite de courtoisie» au Sultan d'Agadès, et Asselborn se plie de bonne grâce à cet usage. Je sais qu'il a d'autres chameaux à fouetter ce jour-là mais soit, c'est le protocole, l'Afrique ne rigole pas avec le protocole et l'on va saluer comme il se doit le Grand homme.



Arrivé là, sous la tente de son Excellence, Asselborn trône avec le Sublimissime sur un échafaudage de canapés, de coussins dorés et de pompons, converse avec déférence quand soudain retentit le portable du Puissant. Que fait-il, le Puissant? Il décroche! Nous sommes dans le désert, quiconque y possède un portable est un personnage d'importance, de très grande importance même quand il est appelé.



Et donc il décroche, blablabla puis poursuit la conversation avec Asselborn, légèrement surpris mais clément. Trente secondes après: nouvel appel! Et que fait le Sultan d'Agadès quand son portable sonne une deuxième fois? Eh bien il décroche! Et blablabla. Pensez-vous qu'Asselborn va s'irriter? Non, car il en a vu d'autres, et connaît les vanités de ce monde.



Cependant il porte sur nous, nous les journalistes qui l'accompagnons et assistons, éberlués, à cette scène de grand-guignol saharien, un regard las, mi amusé mi consterné, et nous adresse «mezza voce » une question d'anthologie, une question merveilleuse si l'on y songe, de la part d'un homme qui depuis 150 ans est ministre des Affaires étrangères, une question à voix basse donc, mais pas assez pour ne pas être entendue par l'Illustre qui continue son aparté, et cette question enfin la voici, magnifique: «Dans quelle monde mon dieu vivons-nous?».