Billet: Internet, une drogue dure

Gaston Carre Internet crée une dépendance, mais comme toute drogue dure il sécrète ses propres antidotes. Des «start up» en effet proposent des «detox» - trois jours dans une ferme dans les Cévennes pour éliminer - push, push - les data et la mauvaise graisse digitale.

C'était à la radio, hier matin. Penaud et contrit, un homme parle de son rapport au numérique, de son addiction au digital. L'homme est un pénitent, qui s'exprime sur le mode avant-après, à la façon de l'alcoolique anonyme, qui tout en rond évoque son vice ancien et sa liberté retrouvée.



C'était, je crois, la Journée sans mobile, comme on dirait la Journée sans tabac ou la Journée des maladies rares: notre repenti se confessait, rapportant dans une culpabilité gourmande son existence de junkie en ligne, accro jour et nuit à l'écran de son portable, tête dans le cloud. On imagine le calvaire qu'a vécu cet homme pour se déconnecter: la confrontation au vide, les mains moites, la confusion mentale, le coeur qui bat et la tête qui bit, et les amis qui sans cesse viennent aux nouvelles – «tu crois que tu tiendras?»



Internet est une drogue dure, oui. On se shoote à ses produits frelatés, on flashe sur l'écran d'accueil puis on passe des heures en contemplation, dans un état de sidération proche de la catalepsie. On signale des cas d'overdose: on a hospitalisé un jeune Chinois, récemment, retrouvé bouche ouverte, l'écume aux lèvres, devant l'écran de son ordinateur.



Avec Internet moi j'arrête quand je veux. Et si jamais une dépendance s'instaure je peux faire appel à une «start up» (*) proposant une «detox», trois jours dans une ferme des Cévennes pour expulser les data – push! push! push! Trois jours sans digital – le Net comme graisse, la connexion comme boulimie.

Voilà l'extraordinaire en cette affaire: Internet créé à la fois la manie et le sevrage, la maladie et la cure, qui par son caractère ponctuel – clean trois jours puis on rechute – avalise la dépendance plus qu'elle ne la conteste.



Comme tout système addictif Internet génère ses propres antidotes, et recycle à son avantage ce qui semble s'y opposer. Sponsorisée par Mark Zuckerberg ou Brown Sugar, la Journée sans mobile a pour but d'avaliser ce qu'elle feint de dénoncer: le manque que crée l'abstention confirme la légitimité de l'utilisation.